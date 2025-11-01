Превратила пачку творога в идеальный завтрак. Творожно-яблочное суфле — рецепт без премудростей, все элементарно

Это суфле — то, что нужно для идеального утра. Оно похоже на сладкое облачко, которое тает во рту, оставляя после себя нежный вкус творога и легкую кислинку яблок. Готовится — проще некуда, а результат впечатляет: воздушное, мягкое и такое душевное блюдо, которое поднимает настроение с первой ложки. Дети от него в восторге, а взрослые вспоминают детство. Это тот самый случай, когда полезное становится невероятно вкусным, а обычное утро превращается в маленький праздник. И ведь никаких сложностей — все элементарно!

Вам понадобится: 250 г творога, 1 спелое яблоко, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. манки, щепотка ванилина. Разотри творог вилкой. Яблоко очисти от кожуры, натри на мелкой терке. Отдели белки от желтков. Желтки смешай с творогом, тертым яблоком, сахаром, манкой и ванилином. Белки взбей в крепкую пену. Аккуратно ложкой вмешивай белки в творожную массу. Выложи все в смазанную маслом форму. Выпекай 25–30 минут при 180°C. Не открывай духовку первые 20 минут, чтобы суфле не осело! Подавай сразу, пока оно нежное и теплое. Можно полить медом или посыпать корицей.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.