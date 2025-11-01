Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 14:01

Отец Илона Маска сказал, кто мог сорвать встречу Путина и Трампа

Эррол Маск: саммит в Будапеште могли сорвать производители американского оружия

Эррол Маск Эррол Маск Фото: Nemyshev Vyacheslav/URA.RU/Global Look Press

Отец предпринимателя Илона Маска Эррол Маск заявил, что встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште сорвали американские производители оружия. По его словам, которые передает ТАСС, существенная часть доходов Соединенных Штатов зависит именно от военно-промышленного комплекса.

Я с нетерпением ждал встречи в Будапеште с участием Путина и Трампа. Не думаю, что ее отменили по какой-то другой причине, кроме колоссального давления со стороны американских оружейных производителей — военного комплекса, — сказал Маск-старший.

Родитель бизнесмена также выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. Он призвал ВПК переключиться на перспективные направления, такие как изучение гравитации и путешествия во времени.

Ранее Эррол Маск назвал президента Украины Владимира Зеленского шуткой. По его словам, он не считает его настоящим лидером, в отличие от глав России и США. Маск-старший рассказал, что свое мнение об украинском главе также сформировал после опроса дочерей, которые назвали его злым человеком.

Эррол Маск
Будапешт
саммиты
Владимир Путин
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что такое кризис трех лет у ребенка: помогаем малышу справиться с эмоциями
Слезы вдовы, Харламов, Бурунов: в Москве простились с Романом Поповым
Накормим всю семью! Куриные ножки с картошкой в духовке: сытно и просто!
Стоматолог предостерег россиян от самостоятельной установки пломб
Стало известно, что делают ВСУ со своими солдатами с русской речью
В США заявили о подготовке Зеленского к выборам
Стало известно, сколько задолжала Москва
Волочкова и Рома Желудь слились в страстном поцелуе
Рэпер ASAP Rocky намекнул на тайную свадьбу с Рианной
IT-эксперт объяснил, почему опасно использовать неродную зарядку
В поведении Трампа заметили странность после испытаний аппарата «Посейдон»
Полиция изъяла самодельный револьвер из 90-х у петербургского пенсионера
Белый дом ввел новые ограничения для аккредитованных журналистов
Интерпол задержал бизнесмена из Балтии в Петербурге
Экс-жена Диброва вышла на связь после новостей о фамилии
Открытый гроб, слезы жены, дети: как прошло прощание с Романом Поповым
Принц Гарри косвенно дал понять свое недовольство Меган Маркл
Отец Илона Маска сказал, кто мог сорвать встречу Путина и Трампа
Россияне сдали рекордную тысячу тонн мелочи
Шейк снялась топлес в образе порнозвезды
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.