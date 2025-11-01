Отец Илона Маска сказал, кто мог сорвать встречу Путина и Трампа

Отец Илона Маска сказал, кто мог сорвать встречу Путина и Трампа Эррол Маск: саммит в Будапеште могли сорвать производители американского оружия

Отец предпринимателя Илона Маска Эррол Маск заявил, что встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште сорвали американские производители оружия. По его словам, которые передает ТАСС, существенная часть доходов Соединенных Штатов зависит именно от военно-промышленного комплекса.

Я с нетерпением ждал встречи в Будапеште с участием Путина и Трампа. Не думаю, что ее отменили по какой-то другой причине, кроме колоссального давления со стороны американских оружейных производителей — военного комплекса, — сказал Маск-старший.

Родитель бизнесмена также выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. Он призвал ВПК переключиться на перспективные направления, такие как изучение гравитации и путешествия во времени.

Ранее Эррол Маск назвал президента Украины Владимира Зеленского шуткой. По его словам, он не считает его настоящим лидером, в отличие от глав России и США. Маск-старший рассказал, что свое мнение об украинском главе также сформировал после опроса дочерей, которые назвали его злым человеком.