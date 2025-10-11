Похож на «Мимозу», но нежнее и не такой жирный! Готовим салат с тунцом и кукурузой. Всего 10 минут подготовки, и вы получаете изысканное блюдо с насыщенным вкусом и аппетитной сырной ноткой. Идеально для внезапных гостей и семейных ужинов.
Ингредиенты
- Тунец консервированный — 2 банки (300 г)
- Яйца — 4 шт.
- Огурцы маринованные — 3 шт.
- Кукуруза консервированная — 1 банка (200 г)
- Сыр твердый — 100 г
- Лук репчатый — 1 шт. (средний)
- Йогурт греческий с чесноком и зернистой горчицей — 100–150 г
- Укроп — для подачи
Приготовление
- Яйца отварите вкрутую, охладите и натрите на крупной терке. Лук мелко нарежьте, маринованные огурцы натрите на средней терке. Сыр измельчите на мелкой терке, тунец разомните вилкой.
- Слоями выложите тунец, лук, кукурузу, огурцы, яйца, сыр. Каждый слой (кроме сырного) промазывайте соусом. Накройте салат пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 1 час для пропитки. Перед подачей украсьте укропом.
