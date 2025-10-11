Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 12:30

Похож на «Мимозу», но нежнее и не такой жирный! Готовим салат с тунцом и кукурузой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Похож на «Мимозу», но нежнее и не такой жирный! Готовим салат с тунцом и кукурузой. Всего 10 минут подготовки, и вы получаете изысканное блюдо с насыщенным вкусом и аппетитной сырной ноткой. Идеально для внезапных гостей и семейных ужинов.

Ингредиенты

  • Тунец консервированный — 2 банки (300 г)
  • Яйца — 4 шт.
  • Огурцы маринованные — 3 шт.
  • Кукуруза консервированная — 1 банка (200 г)
  • Сыр твердый — 100 г
  • Лук репчатый — 1 шт. (средний)
  • Йогурт греческий с чесноком и зернистой горчицей — 100–150 г
  • Укроп — для подачи

Приготовление

  1. Яйца отварите вкрутую, охладите и натрите на крупной терке. Лук мелко нарежьте, маринованные огурцы натрите на средней терке. Сыр измельчите на мелкой терке, тунец разомните вилкой.
  2. Слоями выложите тунец, лук, кукурузу, огурцы, яйца, сыр. Каждый слой (кроме сырного) промазывайте соусом. Накройте салат пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 1 час для пропитки. Перед подачей украсьте укропом.

Ранее мы готовили салат «Обжорка» с говядиной и грибами. Обалденное сочетание простых продуктов.

Читайте также
Этот салат понравится вашей коже и печени: готовим полезный микс со свеклой
Общество
Этот салат понравится вашей коже и печени: готовим полезный микс со свеклой
Салат «Бангладеш» вкуснее «Мимозы»! Обалденное сочетание риса с рыбными консервами
Общество
Салат «Бангладеш» вкуснее «Мимозы»! Обалденное сочетание риса с рыбными консервами
Рулетики-блинчики с начинкой из тунца и огурца: вкусный рецепт правильной еды
Общество
Рулетики-блинчики с начинкой из тунца и огурца: вкусный рецепт правильной еды
Вкусный суп из бекона, сливок и кукурузы: готовится на раз-два, но все захотят добавки
Общество
Вкусный суп из бекона, сливок и кукурузы: готовится на раз-два, но все захотят добавки
Что-то особенное из простых бюджетных продуктов: вкуснейшая намазка из шпрот и яиц
Общество
Что-то особенное из простых бюджетных продуктов: вкуснейшая намазка из шпрот и яиц
салат
мимоза
тунец
простой рецепт
яйца
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, может ли Галкин пользоваться российским счетом
Власти Турции предъявили ресторанам и кафе новое требование
В Госдуме дали совет Джонсону после призыва отправить военных на Украину
«Приятная атмосфера»: экс-генсек НАТО вспомнил о встрече с Путиным
Сырский раскрыл положение ВСУ на фронте
Полуголый мужчина с топором наперевес ворвался в торговый центр
«Долги на десятилетие»: коллеги высказались о погибшем криптоинвесторе
Войска ПВО уничтожили 95 дронов ВСУ самолетного типа за 24 часа
Танкисты подтвердили эффективность новой противодроновой «медузы»
Магнитные бури сегодня, 11 октября: что завтра, мигрени, головокружение
Renault окончательно пропадут из России? Санкции, беспилотники для Украины
ВС России обрушили удары на критические для ВСУ цели
Die Zeit: Асад живет в «Москва-Сити» и часами играет в онлайн-игры
В Минобороны России озвучили суточные потери ВСУ на фронте
Один из членов семьи Усольцевых не хотел идти в поход
Звезда сериала «Вампиры средней полосы» женился на коллеге
Телефоны Samsung превращаются в «кирпич» после обновления
Рубль снова укрепляется? Курсы сегодня, 11 октября: доллар, евро и юань
Случайные свидетели нашли три трупа в машине под Иркутском
В поисках красноярской семьи Усольцевых появилась новая деталь
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.