Похож на «Мимозу», но нежнее и не такой жирный! Готовим салат с тунцом и кукурузой. Всего 10 минут подготовки, и вы получаете изысканное блюдо с насыщенным вкусом и аппетитной сырной ноткой. Идеально для внезапных гостей и семейных ужинов.

Ингредиенты

Тунец консервированный — 2 банки (300 г)

Яйца — 4 шт.

Огурцы маринованные — 3 шт.

Кукуруза консервированная — 1 банка (200 г)

Сыр твердый — 100 г

Лук репчатый — 1 шт. (средний)

Йогурт греческий с чесноком и зернистой горчицей — 100–150 г

Укроп — для подачи

Приготовление

Яйца отварите вкрутую, охладите и натрите на крупной терке. Лук мелко нарежьте, маринованные огурцы натрите на средней терке. Сыр измельчите на мелкой терке, тунец разомните вилкой. Слоями выложите тунец, лук, кукурузу, огурцы, яйца, сыр. Каждый слой (кроме сырного) промазывайте соусом. Накройте салат пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 1 час для пропитки. Перед подачей украсьте укропом.

