Салат с фасолью и курицей в суперском соусе: лёгкий и сытный обед за 15 минут. Свежий, яркий и насыщенный белком салат, который станет идеальным выбором для полезного перекуса или лёгкого ужина. Идеальный баланс овощей, зелени и нежного соуса.

Ингредиенты

Фасоль красная консервированная — 1 банка (240 г)

Грудка куриная — 200 г

Помидоры — 2 шт.

Огурец свежий — 1 шт.

Лук красный — 1/2 шт.

Яйцо — 1 шт.

Кинза/петрушка — 1/2 пучка

Соль, перец — по вкусу

Для соуса

Сметана 15% — 3 ст. л.

Горчица дижонская — 1 ч. л.

Сок лимонный — 1 ч. л.

Чеснок — 1 зубчик (по желанию)

Приготовление

Курицу отварите до готовности, нарежьте кубиками. Яйцо отварите вкрутую, измельчите. Овощи нарежьте одинаковыми кубиками, лук — полукольцами. Фасоль промойте от рассола. Смешайте все ингредиенты в салатнице. Для соуса соедините сметану, горчицу, лимонный сок и пропущенный через пресс чеснок. Заправьте салат, аккуратно перемешайте. Дайте настояться 10 минут перед подачей.

