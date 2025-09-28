Салат с фасолью и курицей в суперском соусе: лёгкий и сытный обед за 15 минут. Свежий, яркий и насыщенный белком салат, который станет идеальным выбором для полезного перекуса или лёгкого ужина. Идеальный баланс овощей, зелени и нежного соуса.
Ингредиенты
- Фасоль красная консервированная — 1 банка (240 г)
- Грудка куриная — 200 г
- Помидоры — 2 шт.
- Огурец свежий — 1 шт.
- Лук красный — 1/2 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Кинза/петрушка — 1/2 пучка
- Соль, перец — по вкусу
Для соуса
- Сметана 15% — 3 ст. л.
- Горчица дижонская — 1 ч. л.
- Сок лимонный — 1 ч. л.
- Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
Приготовление
- Курицу отварите до готовности, нарежьте кубиками. Яйцо отварите вкрутую, измельчите. Овощи нарежьте одинаковыми кубиками, лук — полукольцами. Фасоль промойте от рассола. Смешайте все ингредиенты в салатнице.
- Для соуса соедините сметану, горчицу, лимонный сок и пропущенный через пресс чеснок. Заправьте салат, аккуратно перемешайте. Дайте настояться 10 минут перед подачей.
