Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 19:00

Салат с фасолью и курицей в суперском соусе: лёгкий и сытный обед за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с фасолью и курицей в суперском соусе: лёгкий и сытный обед за 15 минут. Свежий, яркий и насыщенный белком салат, который станет идеальным выбором для полезного перекуса или лёгкого ужина. Идеальный баланс овощей, зелени и нежного соуса.

Ингредиенты

  • Фасоль красная консервированная — 1 банка (240 г)
  • Грудка куриная — 200 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Лук красный — 1/2 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Кинза/петрушка — 1/2 пучка
  • Соль, перец — по вкусу

Для соуса

  • Сметана 15% — 3 ст. л.
  • Горчица дижонская — 1 ч. л.
  • Сок лимонный — 1 ч. л.
  • Чеснок — 1 зубчик (по желанию)

Приготовление

  1. Курицу отварите до готовности, нарежьте кубиками. Яйцо отварите вкрутую, измельчите. Овощи нарежьте одинаковыми кубиками, лук — полукольцами. Фасоль промойте от рассола. Смешайте все ингредиенты в салатнице.
  2. Для соуса соедините сметану, горчицу, лимонный сок и пропущенный через пресс чеснок. Заправьте салат, аккуратно перемешайте. Дайте настояться 10 минут перед подачей.

Ранее мы готовили слоеный салат с говядиной и грибами. Осенняя симфония вкусов — просто и безумно вкусно.

Читайте также
Салат «Италия» с макаронами: суперская и простая закуска с овощами
Общество
Салат «Италия» с макаронами: суперская и простая закуска с овощами
Готовим «Чингисхан» с курицей и свеклой: бюджетный салат с вау-вкусом
Общество
Готовим «Чингисхан» с курицей и свеклой: бюджетный салат с вау-вкусом
Куриные ножки в духовке в вау-маринаде! Беспроигрышный вариант ужина
Общество
Куриные ножки в духовке в вау-маринаде! Беспроигрышный вариант ужина
Накрываю курицу с овощами тестом. Получается шедевр за полчаса! Сливочное рагу из курицы с овощами под хрустящей корочкой
Общество
Накрываю курицу с овощами тестом. Получается шедевр за полчаса! Сливочное рагу из курицы с овощами под хрустящей корочкой
Соленая горбуша в масле с луком: быстрый посол и обалденный вкус
Общество
Соленая горбуша в масле с луком: быстрый посол и обалденный вкус
салат
курица
простой рецепт
фасоль
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.