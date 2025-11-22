Международный муниципальный форум стран БРИКС
Преображаем салат в «Крабовый по-новогоднему»: из яиц — блинчики, вместо риса — колбасный сыр. Еще 1 секрет, и от салата не оторваться

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Преображаем салат в «Крабовый по-новогоднему»: из яиц — блинчики, вместо риса — колбасный сыр. Еще 1 секрет, и от салата не оторваться. Этот рецепт с копченым сыром и яркой кукурузой так и просится на новогодний стол! Сочетание нежных яичных блинчиков, хрустящих огурцов и сладких зерен создает идеальный баланс. Отличный вариант, когда нужно быстро накрыть стол для гостей.

Приготовьте два тонких яичных блинчика: слегка взбейте 2 яйца и обжарьте на сковороде с двух сторон. Остывшие блинчики нарежьте тонкой соломкой. Добавьте 2 свежих огурца и 200 г крабовых палочек, нарезанных аналогичным способом. 200 г сыра-косички разделите на волокна и слегка подрежьте. Введите в салат банку консервированной кукурузы (предварительно слейте жидкость) — она добавит сладковатые нотки и сочность. Заправьте майонезом, смешанным с паприкой, чесноком и лимонным соком по вкусу, и аккуратно перемешайте. Для лучшего сочетания вкусов дайте салату 15 минут настояться в холодильнике. Подавайте в порционных тарталетках или на листьях салата!

Ранее мы готовили салат «Новогодний» с мясом: обалденно вкусный и не избитый. Готовим праздничный стол без мороки.

