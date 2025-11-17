Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Салат «Новогодний» с мясом: обалденно вкусный и не избитый. Готовим праздничный стол без мороки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат «Новогодний» с мясом: обалденно вкусный и не избитый. Готовим праздничный стол без мороки. Хотите приготовить салат, который станет главным гастрономическим впечатлением новогодней ночи? Это блюдо сочетает в себе нежность мяса, пикантность маринованного лука и свежесть томатов! Каждый ингредиент в этом салате играет свою партию, создавая настоящую симфонию вкуса. Идеально подойдет к шампанскому и создаст праздничное настроение!

Начните с мяса: 300 грамм свинины или говядины нарежьте соломкой и обжарьте до румяной корочки 7-8 минут, в конце посолив и поперчив. Для маринада лук нарежьте кубиками и залейте смесью из 0,5 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 1 ст.л. уксуса и 200 мл кипятка — оставьте до полного остывания. Готовое мясо промокните бумажным полотенцем. Три помидора и 200 грамм сыра нарежьте аккуратными кубиками. Соедините все ингредиенты в миске, добавив отжатый от маринада лук. Заправьте майонезом по вкусу и аккуратно перемешайте. При подаче украсьте тертым сыром и веточками зелени — этот салат выглядит празднично и очень вкусный.

Ранее мы готовили грибной салат по-деревенски — вкуснейшая закуска из 4 ингредиентов. Хозяйкам понравятся бюджетные ингредиенты и простота.

