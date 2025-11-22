Международный муниципальный форум стран БРИКС
Лапша удон с курицей как из доставки: готовим азиатский шедевр за считаные минуты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Лапша удон с курицей как из доставки: готовим азиатский шедевр за считаные минуты. Хотите приготовить обед, который поразит ярким вкусом и готовится всего за 15 минут? Это блюдо с лапшой удон, нежной курицей и свежими овощами станет вашим новым фаворитом! Сочетание соевого соуса и унаги создает идеальный баланс сладости и солености, а хрустящие овощи добавляют свежести.

Обжарьте 150 г куриного филе с зубчиком чеснока до золотистого цвета. Добавьте 150 г кабачка, 50 г перца и 50 г лука — готовьте 5 минут до мягкости. Влейте 30 мл соевого соуса и 50 мл соуса унаги, хорошо перемешайте. Отварите 100 г лапши удон согласно инструкции (обычно около 1 минуты), слейте воду и соедините с овощной смесью. Для свежести можно добавить нарезанный огурец прямо в готовое блюдо. Подавайте сразу, пока лапша сохраняет свою упругость! Это блюдо отлично подходит для экспериментов — добавляйте морковь, шампиньоны или ростки сои.

Ранее мы готовили лепешку из картофельных кружков с начинкой без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут.

Проверено редакцией
