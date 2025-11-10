Доставку теперь не заказываю: нашла рецепт стеклянной лапши с курицей — эта фунчоза получится абсолютно у всех

Доставку теперь не заказываю: нашла рецепт стеклянной лапши с курицей — эта фунчоза получится абсолютно у всех. Знаете, что я обнаружила, когда в очередной раз хотела заказать азиатскую еду на дом? Что готовить фунчозу с курицей проще простого, а получается она даже вкуснее ресторанной! Это блюдо стало моим спасением — сытное, ароматное и такое красивое, что не стыдно и гостям подать. А главное — все ингредиенты доступные и найдутся в любом магазине.

Для этого кулинарного шедевра нам понадобится 300 граммов куриного филе, которое мы маринуем в соевом соусе с тремя зубчиками чеснока. Пока мясо пропитывается ароматами, подготавливаем овощи: одну сочную морковку, хрустящий болгарский перец, свежий огурец и аппетитный помидор. На сковороде с небольшим количеством масла обжариваем курицу до золотистости, затем добавляем нарезанный полукольцами лук, морковь и перец, приправляя щепоткой кориандра и черного перца.

Отдельно заливаем 200 граммов стеклянной лапши кипятком на 7–10 минут — она становится прозрачной и нежной. Соединяем готовую фунчозу с курицей и овощами, добавляем нарезанные соломкой огурец с помидором и горсть свежей петрушки. Сбрызгиваем все половиной столовой ложки уксуса для пикантности и тщательно перемешиваем. Подавать блюдо можно сразу теплым или охлажденным — в любом случае это будет невероятно вкусно!

