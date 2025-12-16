Новый год-2026
Гречневая лапша с овощами по-азиатски — яркое блюдо: готовлю в воке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо — настоящий праздник. Яркая палитра свежих овощей не только радует взгляд, но и означает максимальную пользу. Гречневая лапша соба, богатая белком и клетчаткой, делает блюдо сытным, а легкая обжарка в соевом соусе с имбирем и чесноком придает ему аутентичный азиатский характер.

Болгарский перец (1 шт.), цукини (1 шт.), баклажан (1 шт.) и морковь (1 шт.) нарезаю тонкой соломкой или ломтиками. Лук (1 шт.) шинкую полукольцами. Брокколи (1 головка) разбираю на небольшие соцветия. Стручковую фасоль (100 г) при необходимости нарезаю на 2–3 части.

В воке или большой сковороде с высокими бортами разогреваю оливковое масло. На сильном огне быстро обжариваю подготовленные овощи по очереди или вместе, постоянно помешивая, 5–7 минут. Они должны остаться яркими и слегка хрустящими (альденте). Снимаю с огня.

В это время в кипящей подсоленной воде отвариваю лапшу соба (300 г) согласно инструкции на упаковке (обычно 4–5 минут). Откидываю на дуршлаг и промываю холодной водой, чтобы остановить приготовление.

К овощам в сковороде добавляю отваренную лапшу. Вливаю соевый соус (1–2 ст. л.), добавляю специи: молотый черный перец, сухой имбирь и сушеный чеснок по вкусу. Возвращаю сковороду на средний огонь и все тщательно перемешиваю, прогревая 2–3 минуты.

Снимаю с огня, перекладываю в глубокое блюдо и посыпаю мелко нарезанным зеленым луком и свежей кинзой. Подаю сразу.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Дмитрий Демичев
