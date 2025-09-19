Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 18:00

Простой рецепт фунчозы с курицей и овощами: ужин в азиатском стиле за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простой рецепт фунчозы с курицей и овощами: ужин в азиатском стиле за 20 минут! Этот рецепт стал абсолютным хитом! Блюдо покоряет своим ярким азиатским вкусом, сочностью и тем, что его легко приготовить дома. Секрет идеального вкуса — в карамелизации курицы с добавлением сахара во время обжарки.

Ингредиенты

  • Фунчоза (стеклянная лапша) — 300 г
  • Куриное филе — 300 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Перец болгарский красный — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Огурец свежий — 2 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Кинза — пучок
  • Масло растительное — 4 ст. л.
  • Соевый соус — 3 ст. л.
  • Кориандр молотый, паприка — 1 ч. л.
  • Сахар — 2 ч. л. (для курицы)
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте тонкими ломтиками. Разогрейте в сковороде или воке масло и обжаривайте курицу на сильном огне до румяности, в процессе посыпьте ее сахаром — это создаст карамельную корочку. Добавьте к курице нарезанный полукольцами лук, соломку моркови и болгарского перца. Обжаривайте, помешивая, 5-7 минут. Посолите, поперчите, добавьте кориандр, паприку и выдавите чеснок.
  2. Влейте соевый соус и хорошо перемешайте. Фунчозу залейте кипятком на 3-5 минут согласно инструкции на упаковке, затем откиньте на дуршлаг. Соедините лапшу с обжаренной курицей и овощами. Добавьте нарезанные соломкой свежие огурцы, помидоры и мелко рубленную кинзу. Аккуратно перемешайте салат, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Подавайте сразу же, пока блюдо сохраняет свою температуру и хрусткость свежих овощей.

Ранее мы готовили хрустящие куриные стрипсы. Простое блюдо, от которого в восторге дети и взрослые.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
