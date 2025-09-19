Простой рецепт фунчозы с курицей и овощами: ужин в азиатском стиле за 20 минут

Простой рецепт фунчозы с курицей и овощами: ужин в азиатском стиле за 20 минут

Простой рецепт фунчозы с курицей и овощами: ужин в азиатском стиле за 20 минут! Этот рецепт стал абсолютным хитом! Блюдо покоряет своим ярким азиатским вкусом, сочностью и тем, что его легко приготовить дома. Секрет идеального вкуса — в карамелизации курицы с добавлением сахара во время обжарки.

Ингредиенты

Фунчоза (стеклянная лапша) — 300 г

Куриное филе — 300 г

Лук репчатый — 1 шт.

Перец болгарский красный — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Огурец свежий — 2 шт.

Помидор — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Кинза — пучок

Масло растительное — 4 ст. л.

Соевый соус — 3 ст. л.

Кориандр молотый, паприка — 1 ч. л.

Сахар — 2 ч. л. (для курицы)

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Куриное филе нарежьте тонкими ломтиками. Разогрейте в сковороде или воке масло и обжаривайте курицу на сильном огне до румяности, в процессе посыпьте ее сахаром — это создаст карамельную корочку. Добавьте к курице нарезанный полукольцами лук, соломку моркови и болгарского перца. Обжаривайте, помешивая, 5-7 минут. Посолите, поперчите, добавьте кориандр, паприку и выдавите чеснок. Влейте соевый соус и хорошо перемешайте. Фунчозу залейте кипятком на 3-5 минут согласно инструкции на упаковке, затем откиньте на дуршлаг. Соедините лапшу с обжаренной курицей и овощами. Добавьте нарезанные соломкой свежие огурцы, помидоры и мелко рубленную кинзу. Аккуратно перемешайте салат, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Подавайте сразу же, пока блюдо сохраняет свою температуру и хрусткость свежих овощей.

Ранее мы готовили хрустящие куриные стрипсы. Простое блюдо, от которого в восторге дети и взрослые.