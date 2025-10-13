Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 20:01

Сковородку этих макарон съели за вечер: готовим элементарный ужин — удон с курицей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим элементарный ужин — удон с курицей. Вкус блюда получается сбалансированным: нежная лапша и сочная курица в гармонии с хрустящими овощами, а пикантно-сладкий соус создает насыщенный и запоминающийся вкус.

Вам понадобятся: 200 г лапши удон (можно заменить на спагетти), 400 г куриного филе, морковь, болгарский перец, луковица, зубчик чеснока, 4 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. соуса терияки и растительное масло для жарки. Нарежьте курицу и овощи соломкой. Обжарьте курицу до золотистого цвета, затем добавьте овощи и готовьте еще 5-7 минут. Влейте соусы и немного потушите. Отварите лапшу согласно инструкции на упаковке (обычно 2-3 минуты), смешайте с куриной смесью и прогрейте вместе.

Это сытное и ароматное блюдо станет настоящей звездой вашего будничного ужина! В моей семье сковородку этих макарон съели за вечер!

Ранее стало известно, как приготовить заливной пирог с печенью: этот рецепт превращает субпродукты во вкусное лакомство.

200 г лапши удон (можно заменить на спагетти)
400 г куриного филе
1 морковь
1 болгарский перец
1 луковица
1 зубчик чеснока
4 ст. л. соевого соуса
2 ст. л. соуса терияки
Нарежьте курицу и овощи соломкой. Обжарьте курицу до золотистого цвета, затем добавьте овощи и готовьте еще 5-7 минут.
Влейте соусы и немного потушите.
Отварите лапшу согласно инструкции на упаковке (обычно 2-3 минуты), смешайте с куриной смесью и прогрейте вместе.
