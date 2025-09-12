Удон с курицей терияки как из доставки! Тот самый вкус, только дешевле и своими руками

Удон с курицей терияки как из доставки! Тот самый вкус, который вы знаете и любите! Идеально приготовленная лапша с хрустящими овощами и нежным куриным филе в сладковато-соленом соусе. Ничего лишнего — только тот самый вкус!

Ингредиенты

Лапша удон — 150 г

Филе куриное — 80 г

Лук репчатый — 30 г

Морковь — 30 г

Перец болгарский — 30 г

Кабачок — 30 г

Чеснок — 1 зубчик

Масло растительное — 20 г

Соус соевый — 20 г

Соус терияки — 40 г

Масло кунжутное — 2 г

Лук зеленый — для подачи

Кунжут — для подачи

Приготовление

Лапшу удон отварить на 1–2 минуты меньше, чем указано на упаковке, до состояния альденте, откинуть на дуршлаг и сбрызнуть растительным маслом, чтобы не слиплась. Куриное филе нарезать тонкими полосками. Овощи нарезать одинаковой соломкой. Чеснок мелко порубить. Разогреть вок или глубокую сковороду с растительным маслом на сильном огне. Обжарить курицу до золотистой корочки, постоянно помешивая. Добавить овощи и обжаривать 2–3 минуты, сохраняя их хрустящими. Добавить чеснок и обжаривать еще 30 секунд. Добавить подготовленную лапшу удон, влить соевый соус и соус терияки. Добавить кунжутное масло для аромата. Тщательно перемешать и прогревать 1–2 минуты. Подавать сразу же, посыпав зеленым луком и кунжутом. Приятного аппетита!

