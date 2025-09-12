Удон с курицей терияки как из доставки! Тот самый вкус, только дешевле и своими руками

Удон с курицей терияки как из доставки! Тот самый вкус, который вы знаете и любите! Идеально приготовленная лапша с хрустящими овощами и нежным куриным филе в сладковато-соленом соусе. Ничего лишнего — только тот самый вкус!
Ингредиенты
- Лапша удон — 150 г
- Филе куриное — 80 г
- Лук репчатый — 30 г
- Морковь — 30 г
- Перец болгарский — 30 г
- Кабачок — 30 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Масло растительное — 20 г
- Соус соевый — 20 г
- Соус терияки — 40 г
- Масло кунжутное — 2 г
- Лук зеленый — для подачи
- Кунжут — для подачи
Приготовление
- Лапшу удон отварить на 1–2 минуты меньше, чем указано на упаковке, до состояния альденте, откинуть на дуршлаг и сбрызнуть растительным маслом, чтобы не слиплась. Куриное филе нарезать тонкими полосками. Овощи нарезать одинаковой соломкой. Чеснок мелко порубить. Разогреть вок или глубокую сковороду с растительным маслом на сильном огне.
- Обжарить курицу до золотистой корочки, постоянно помешивая. Добавить овощи и обжаривать 2–3 минуты, сохраняя их хрустящими. Добавить чеснок и обжаривать еще 30 секунд. Добавить подготовленную лапшу удон, влить соевый соус и соус терияки. Добавить кунжутное масло для аромата. Тщательно перемешать и прогревать 1–2 минуты. Подавать сразу же, посыпав зеленым луком и кунжутом. Приятного аппетита!
