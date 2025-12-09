ТИЭФ'25
Закуска «Новогодний венок» из сырных шариков: вкусный декор для праздничного стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте на Новый год закуску «Новогодний венок» из сырных шариков, которая эффектно украсит праздничный стол. Эта закуска не только красиво выглядит, но и удобна для сервировки — гости могут брать шарики руками.

Вам понадобится: 200 г твердого сыра, 150 г брынзы, 3 ст. л. майонеза, зелень укропа и петрушки, белый и черный кунжут, 50 г крабовых палочек. Сыр и брынзу натрите на мелкой терке, смешайте с майонезом и мелко рубленной зеленью. Сформируйте небольшие шарики. Обваляйте их в разных обсыпках: зелени, кунжуте, тертых крабовых палочках. На большое блюдо выложите веточки зелени в форме венка, сверху разложите разноцветные сырные шарики.

Вкус этой закуски — невероятно нежный и насыщенный: сливочные сырные шарики с пикантной ноткой брынзы сочетаются с хрустящим кунжутом, ароматной зеленью и сладковатыми крабовыми палочками. Красивый и вкусный декор для праздничного стола.

Ранее стало известно, как приготовить розовые яйца на новогодний стол: изумительная закуска из бюджетных продуктов.

Проверено редакцией
