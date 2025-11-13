Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 04:54

Превращаю простую домашнюю лапшу в сытный волжский лапшевник — блюдо с душой и хрустящей корочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лапшевник доказывает, что самые гениальные блюда часто самые простые. Всего несколько базовых ингредиентов, немного терпения — и вы получаете кулинарный шедевр с нуля.

Сначала я готовлю домашнюю лапшу: смешиваю одно яйцо с двумя столовыми ложками воды, одной столовой ложкой растительного масла и щепоткой соли. Постепенно ввожу 160 г муки и вымешиваю тугое тесто. Заворачиваю его в пищевую пленку и даю отдохнуть 30 минут. Затем раскатываю тесто в очень тонкий пласт, накалываю вилкой по всей поверхности, чтобы не вздувалось, и отправляю в разогретую до 120 °C духовку на 3 минуты. Вынимаю, немного остужаю и нарезаю тонкими ромбиками.

Для заливки взбиваю венчиком три оставшихся яйца с двумя столовыми ложками молока и щепоткой соли. В форму для запекания выкладываю нарезанную лапшу, равномерно заливаю яичной смесью и отправляю в духовку, разогретую до 140 °C, на 30 минут до появления золотистой корочки. Подаю лапшевник горячим, при желании посыпав тертым сычужным сыром.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

