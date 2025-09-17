Тосты с тунцом и яйцом: готовятся 15 минут и насыщают надолго

Тосты с тунцом и яйцом: готовятся 15 минут и насыщают надолго. Готовим очень вкусную намазку на поджаристый хлеб. Это идеальное начало дня для тех, кто ценит питательность и пользу. Нежная паста с ярким вкусом на хрустящем тосте зарядит энергией!

Ингредиенты

Огурец свежий — 1 шт.

Яйца отварные — 2 шт.

Тунец в собственном соку — 1 банка (185 г)

Йогурт греческий — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Хлеб для тостов — 2 ломтика

Приготовление

Огурец нарежьте мелкими кубиками. Яйца измельчите вилкой. Слейте жидкость с тунца, разомните его. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте йогурт, соль и перец. Хлеб обжарьте в тостере или на сухой сковороде. Намажьте приготовленную смесь на тосты и подавайте сразу.

