17 сентября 2025 в 17:00

Тосты с тунцом и яйцом: готовятся 15 минут и насыщают надолго

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тосты с тунцом и яйцом: готовятся 15 минут и насыщают надолго. Готовим очень вкусную намазку на поджаристый хлеб. Это идеальное начало дня для тех, кто ценит питательность и пользу. Нежная паста с ярким вкусом на хрустящем тосте зарядит энергией!

Ингредиенты

  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Яйца отварные — 2 шт.
  • Тунец в собственном соку — 1 банка (185 г)
  • Йогурт греческий — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Хлеб для тостов — 2 ломтика

Приготовление

  1. Огурец нарежьте мелкими кубиками. Яйца измельчите вилкой. Слейте жидкость с тунца, разомните его. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте йогурт, соль и перец.
  2. Хлеб обжарьте в тостере или на сухой сковороде. Намажьте приготовленную смесь на тосты и подавайте сразу.

Ранее мы готовили бутерброды с крабовыми палочками и огурцами! Вкуснятина за 15 минут.

яйца
тунец
хлеб
бутерброды
тосты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
