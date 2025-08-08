Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Бутерброды с крабовыми палочками и огурцами! Вкуснятина за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бутерброды с крабовыми палочками и огурцами! Вкуснятина за 15 минут! Эта простая в приготовлении закуска станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Сочетание нежных крабовых палочек, пикантного чеснока, свежих огурцов и хрустящих поджаренных тостов создаёт освежающий вкус, который понравится всем гостям.

Ингредиенты

  • Тостовый хлеб — 8 ломтиков
  • Крабовые палочки — 200 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Яйца варёные — 3 шт.
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Майонез — 2-3 ст. л.
  • Огурцы свежие — 2-3 шт.
  • Укроп — для украшения
  • Сливочное масло — 20 г (для обжарки тостов)

Приготовление

  1. Крабовые палочки, сыр и отварные яйца натираем на мелкой тёрке. Добавляем пропущенный через пресс чеснок и майонез, тщательно перемешиваем до получения однородной массы. Огурцы нарезаем тонкими ломтиками под углом — так закуска будет выглядеть особенно аппетитно.
  2. Тостовый хлеб обжариваем на сливочном масле с двух сторон до золотистой корочки. На каждый поджаренный тост выкладываем огуречные кружочки, затем чайной ложкой распределяем приготовленную крабовую начинку.
  3. Для украшения можно использовать протёртый яичный желток и веточки свежего укропа. Если хотите добавить пикантности, смешайте майонез с небольшим количеством лимонного сока или дижонской горчицы. Подавать бутерброды лучше сразу после приготовления, чтобы тосты оставались хрустящими, а огурцы — свежими.

