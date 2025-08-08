Бутерброды с крабовыми палочками и огурцами! Вкуснятина за 15 минут

Бутерброды с крабовыми палочками и огурцами! Вкуснятина за 15 минут! Эта простая в приготовлении закуска станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Сочетание нежных крабовых палочек, пикантного чеснока, свежих огурцов и хрустящих поджаренных тостов создаёт освежающий вкус, который понравится всем гостям.

Ингредиенты

Тостовый хлеб — 8 ломтиков

Крабовые палочки — 200 г

Твёрдый сыр — 100 г

Яйца варёные — 3 шт.

Чеснок — 1-2 зубчика

Майонез — 2-3 ст. л.

Огурцы свежие — 2-3 шт.

Укроп — для украшения

Сливочное масло — 20 г (для обжарки тостов)

Приготовление

Крабовые палочки, сыр и отварные яйца натираем на мелкой тёрке. Добавляем пропущенный через пресс чеснок и майонез, тщательно перемешиваем до получения однородной массы. Огурцы нарезаем тонкими ломтиками под углом — так закуска будет выглядеть особенно аппетитно. Тостовый хлеб обжариваем на сливочном масле с двух сторон до золотистой корочки. На каждый поджаренный тост выкладываем огуречные кружочки, затем чайной ложкой распределяем приготовленную крабовую начинку. Для украшения можно использовать протёртый яичный желток и веточки свежего укропа. Если хотите добавить пикантности, смешайте майонез с небольшим количеством лимонного сока или дижонской горчицы. Подавать бутерброды лучше сразу после приготовления, чтобы тосты оставались хрустящими, а огурцы — свежими.

