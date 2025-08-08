Бутерброды с крабовыми палочками и огурцами! Вкуснятина за 15 минут! Эта простая в приготовлении закуска станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Сочетание нежных крабовых палочек, пикантного чеснока, свежих огурцов и хрустящих поджаренных тостов создаёт освежающий вкус, который понравится всем гостям.
Ингредиенты
- Тостовый хлеб — 8 ломтиков
- Крабовые палочки — 200 г
- Твёрдый сыр — 100 г
- Яйца варёные — 3 шт.
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Майонез — 2-3 ст. л.
- Огурцы свежие — 2-3 шт.
- Укроп — для украшения
- Сливочное масло — 20 г (для обжарки тостов)
Приготовление
- Крабовые палочки, сыр и отварные яйца натираем на мелкой тёрке. Добавляем пропущенный через пресс чеснок и майонез, тщательно перемешиваем до получения однородной массы. Огурцы нарезаем тонкими ломтиками под углом — так закуска будет выглядеть особенно аппетитно.
- Тостовый хлеб обжариваем на сливочном масле с двух сторон до золотистой корочки. На каждый поджаренный тост выкладываем огуречные кружочки, затем чайной ложкой распределяем приготовленную крабовую начинку.
- Для украшения можно использовать протёртый яичный желток и веточки свежего укропа. Если хотите добавить пикантности, смешайте майонез с небольшим количеством лимонного сока или дижонской горчицы. Подавать бутерброды лучше сразу после приготовления, чтобы тосты оставались хрустящими, а огурцы — свежими.
Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.