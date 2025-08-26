Стожки из фарша с кабачком и картофельной шапкой! Станет хитом кухни

Стожки из фарша с кабачком и картофельной шапкой! Станет хитом кухни

Стожки из фарша с кабачком и картофельной шапкой! Невероятно сочные и аппетитные стожки из фарша с нежным кабачком и хрустящей картофельной корочкой! Это блюдо станет настоящим хитом вашего семейного ужина. Идеально сочетается с овощным гарниром и радует глаз золотистой сырной корочкой.

Ингредиенты для основы

Фарш мясной — 1 кг

Лук репчатый — 1 шт.

Масло сливочное — 50 г

Кабачок — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Сухари панировочные — 2 ст. л.

Соль, перец и зелень — по вкусу

Для картофельной шапки

Картофель — 4 шт.

Яйцо — 1 шт.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Сыр моцарелла — 150 г

Приготовление

Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Кабачок натрите на крупной терке и отожмите лишнюю жидкость. В фарш добавьте обжаренный лук, кабачок, яйцо, панировочные сухари, соль, перец и измельченную зелень. Тщательно вымесите массу и сформируйте плоские котлеты толщиной около 2 см. Выложите их в форму для запекания. Картофель натрите на крупной терке, смешайте с яйцом, посолите и поперчите. Равномерно распределите картофельную массу поверх котлет. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20 минут без конвекции. Достаньте форму, посыпьте тертым сыром и верните в духовку еще на 5–7 минут с конвекцией до золотистой корочки. Подавайте горячими с овощным гарниром.

Совет: для сочности можно добавить под картофельный слой тонкие кружочки помидоров или грибы!

Ранее мы готовили запеканку «Кабачок» с фаршем и яйцами! Едим весь сезон — и не надоела.