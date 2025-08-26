Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 08:30

Стожки из фарша с кабачком и картофельной шапкой! Станет хитом кухни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Стожки из фарша с кабачком и картофельной шапкой! Невероятно сочные и аппетитные стожки из фарша с нежным кабачком и хрустящей картофельной корочкой! Это блюдо станет настоящим хитом вашего семейного ужина. Идеально сочетается с овощным гарниром и радует глаз золотистой сырной корочкой.

Ингредиенты для основы

  • Фарш мясной — 1 кг
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло сливочное — 50 г
  • Кабачок — 200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сухари панировочные — 2 ст. л.
  • Соль, перец и зелень — по вкусу

Для картофельной шапки

  • Картофель — 4 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Сыр моцарелла — 150 г

Приготовление

  1. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Кабачок натрите на крупной терке и отожмите лишнюю жидкость. В фарш добавьте обжаренный лук, кабачок, яйцо, панировочные сухари, соль, перец и измельченную зелень. Тщательно вымесите массу и сформируйте плоские котлеты толщиной около 2 см.
  2. Выложите их в форму для запекания. Картофель натрите на крупной терке, смешайте с яйцом, посолите и поперчите. Равномерно распределите картофельную массу поверх котлет. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20 минут без конвекции. Достаньте форму, посыпьте тертым сыром и верните в духовку еще на 5–7 минут с конвекцией до золотистой корочки. Подавайте горячими с овощным гарниром.

Совет: для сочности можно добавить под картофельный слой тонкие кружочки помидоров или грибы!

Ранее мы готовили запеканку «Кабачок» с фаршем и яйцами! Едим весь сезон — и не надоела.

кабачки
фарш
картошка
простой рецепт
котлеты
зразы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
