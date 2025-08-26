Стожки из фарша с кабачком и картофельной шапкой! Станет хитом кухни

Стожки из фарша с кабачком и картофельной шапкой! Невероятно сочные и аппетитные стожки из фарша с нежным кабачком и хрустящей картофельной корочкой! Это блюдо станет настоящим хитом вашего семейного ужина. Идеально сочетается с овощным гарниром и радует глаз золотистой сырной корочкой.
Ингредиенты для основы
- Фарш мясной — 1 кг
- Лук репчатый — 1 шт.
- Масло сливочное — 50 г
- Кабачок — 200 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сухари панировочные — 2 ст. л.
- Соль, перец и зелень — по вкусу
Для картофельной шапки
- Картофель — 4 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Сыр моцарелла — 150 г
Приготовление
- Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Кабачок натрите на крупной терке и отожмите лишнюю жидкость. В фарш добавьте обжаренный лук, кабачок, яйцо, панировочные сухари, соль, перец и измельченную зелень. Тщательно вымесите массу и сформируйте плоские котлеты толщиной около 2 см.
- Выложите их в форму для запекания. Картофель натрите на крупной терке, смешайте с яйцом, посолите и поперчите. Равномерно распределите картофельную массу поверх котлет. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20 минут без конвекции. Достаньте форму, посыпьте тертым сыром и верните в духовку еще на 5–7 минут с конвекцией до золотистой корочки. Подавайте горячими с овощным гарниром.
Совет: для сочности можно добавить под картофельный слой тонкие кружочки помидоров или грибы!
