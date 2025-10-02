Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 15:59

Вроде обычная котлета, но что внутри? Готовлю сочную вкусноту в духовке на радость семье и гостям

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Котлеты с яичной начинкой представляют собой сытное и оригинальное блюдо домашней кухни. Это сочетание отличается сочностью мясной основы и нежным вкусом яично-луковой начинки. Запекание в духовке позволяет получить полезное блюдо с хрустящей корочкой без лишнего масла.

Для приготовления потребуется: 500 г любого фарша, 4 вареных яйца, 200 г лука, 100 г хлеба, 200 мл молока, соль, перец, растительное масло. Лук мелко нарезают и обжаривают до золотистого цвета. Яйца измельчают и смешивают с луком. Хлеб замачивают в молоке, отжимают и соединяют с фаршем. Из фарша формируют лепешки, в центр которых выкладывают яичную начинку. Края защипывают, придавая котлетам овальную форму. Запекают при 180 градусах 40–45 минут до румяной корочки. Готовые котлеты подают с картофельным пюре, гречневой кашей или овощным салатом.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
рецепты
котлеты
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
