Умер звезда комедийного сериала «Дуракам везет»

Умер 68-летний актер сериала «Дуракам везет» Патрик Мюррей

Актер комедийного телесериала «Дуракам везет» Патрик Мюррей умер в возрасте 68 лет, сообщает The Mirror. Мюррей лечился от онкологического заболевания.

С сердечной печалью мы сообщаем о смерти нашего друга Патрика Мюррея — Микки Пирса. Он был постоянным посетителем наших встреч, и нам будет не хватать его юмора и радости, которые он приносил многим, написали поклонники.

Актер исполнил роль самоуверенного предпринимателя Микки Пирса в 20 эпизодах сериала «Дуракам везет», который транслировали в период с 1983 по 2003 год. После окончания шоу он получил несколько ролей в кино, в том числе в фильмах «Фирма» и «Проклятие Розовой Пантеры».

В 1998 году актер открыл паб, но пристрастился к алкоголю и в итоге избавился от заведения. После прохождения программы для анонимных алкоголиков он сосредоточился на реабилитации, бросил актерскую карьеру и стал таксистом. В 2016 году он уехал жить в Таиланд, но в 2018 году по семейным обстоятельствам и из-за сложностей с документами вернулся в Великобританию. С 2022 года Мюррей лечился от рака легких с осложнениями, и врачам удалось вывести его в ремиссию. Однако год спустя актер сообщил в соцсети Х, что болезнь вернулась.

Ранее сообщалось, что популярный американский танцор Джошуа Аллен неожиданно умер в возрасте 36 лет. Коллеги артиста также подтвердили информацию о его безвременной кончине, не вдаваясь в детали произошедшего. Перед смертью он победил в четвертом сезоне «Так ты думаешь, что умеешь танцевать?».

