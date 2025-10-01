Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 18:20

Популярный американский танцор неожиданно умер в возрасте 36 лет

TMZ: актер и танцор Джошуа Аллен скончался на 37-м году жизни

Джошуа Аллен Джошуа Аллен Фото: Byron Purvis/AdMedia/Global Look Press

Американский актер и танцор Джошуа Аллен неожиданно скончался в возрасте 36 лет, сообщил порталу TMZ близкий родственник артиста. Кончина победителя четвертого сезона шоу So You Think You Can Dance («Так ты думаешь, что умеешь танцевать») наступила 30 сентября.

Представитель семьи подтвердил печальное известие, но отказался предоставлять какие-либо подробности трагического события. Коллеги артиста также подтвердили информацию о его безвременной кончине, не вдаваясь в детали произошедшего.

Примечательно, что второе место в том же сезоне танцевального проекта занял Стивен Босс, близкий друг Аллена. Трагическое совпадение заключается в том, что Босс покончил с собой двумя годами ранее, в 2022 году.

В 2016 году карьера Аллена омрачилась серьезными правовыми проблемами, когда суд признал его виновным в совершении акта домашнего насилия с применением огнестрельного оружия. Приговор предполагал условное тюремное заключение, что позволило артисту продолжить профессиональную деятельность.

Джошуа Аллен родился в 1989 году и начал заниматься хореографией еще в начальной школе, находя вдохновение в творчестве Майкла Джексона. Параллельно с танцами он активно занимался футболом и легкой атлетикой, демонстрируя разносторонние спортивные способности.

Актерская фильмография Аллена включает участие в таких проектах, как «Шаг вперед 3D», «Американская история ужасов» и «Сообщество». Его творческое наследие охватывает многочисленные музыкальные клипы и рекламные кампании известных брендов, оставив заметный след в индустрии развлечений.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни сербский музыкант и актер Воислав Симич, известный под псевдонимом Бубиша. Ему был 101 год. Причины смерти неизвестны.

