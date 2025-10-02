Путин предупредил Европу о риске «заражения» радикализмом из США Путин: общественное мнение в США может повлиять на Европу

В США общественные настроения привели к радикальным изменениям в политической сфере, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, этот пример может быть заразительным для Европы.

Пусть руководители стран занимаются проблемами граждан, заботятся об их безопасности и качестве жизни, а не гоняются за химерами. Соединенные Штаты, где запрос людей привел к достаточно радикальной смене политического вектора, наглядный тому пример, — отметил Путин.

Также президент РФ заявил, что в условиях современной международной обстановки нужно быть готовыми к любым сценариям. Он подчеркнул, что предсказать будущее невозможно, но это не снимает ответственности. Глава государства отметил высокие ставки в текущей ситуации.

Также Путин заявил, что международные институты неэффективны, а Запад пытается установить гегемонию. Он подчеркнул, что у любой силы есть предел, привел русскую пословицу: «Против лома нет приема, окромя другого лома» — и отметил, что новый «лом» всегда появляется.