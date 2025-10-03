Солянка с копченостями сборная: вкусный суп без долгой варки бульона

Солянка с копченостями сборная: вкусный суп без долгой варки бульона

Солянка с копченостями сборная: вкусный суп без долгой варки бульона! Густое, ароматное блюдо с тремя видами мясных изделий, пикантными огурцами и маслинами — классика русской кухни. Идеальное блюдо для сытного обеда, которое согреет и подарит гастрономическое удовольствие.

Ингредиенты

Грудинка копчёная — 200 г

Колбаса сырокопчёная — 200 г

Колбаски охотничьи — 150 г

Огурцы солёные — 3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Маслины без косточек — 50 г

Томатная паста — 1 ст. л.

Рассол огуречный — 70 мл

Масло растительное — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Каперсы — 1 ст. л. (по желанию)

Лавровый лист — 2 шт.

Сахар — 1 ч. л.

Зелень петрушки — для подачи

Сметана — для подачи

Лимон — для подачи

Приготовление

Все мясные компоненты нарежьте соломкой. Лук измельчите, обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте томатную пасту, пассеруйте 2 минуты. Огурцы нарежьте кубиками, отправьте к луку. В кастрюле обжарьте мясные изделия 5 минут, залейте водой. Добавьте луково-огуречную заправку, варите 15 минут. Влейте рассол, добавьте маслины, каперсы, лавровый лист и сахар. Проварите 5 минут. Подавайте со сметаной, лимоном и зеленью.

Ранее мы готовили суп с фрикадельками и рисом. Самое уютное домашнее блюдо.