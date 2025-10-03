Солянка с копченостями сборная: вкусный суп без долгой варки бульона! Густое, ароматное блюдо с тремя видами мясных изделий, пикантными огурцами и маслинами — классика русской кухни. Идеальное блюдо для сытного обеда, которое согреет и подарит гастрономическое удовольствие.
Ингредиенты
- Грудинка копчёная — 200 г
- Колбаса сырокопчёная — 200 г
- Колбаски охотничьи — 150 г
- Огурцы солёные — 3 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Маслины без косточек — 50 г
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Рассол огуречный — 70 мл
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Каперсы — 1 ст. л. (по желанию)
- Лавровый лист — 2 шт.
- Сахар — 1 ч. л.
- Зелень петрушки — для подачи
- Сметана — для подачи
- Лимон — для подачи
Приготовление
- Все мясные компоненты нарежьте соломкой. Лук измельчите, обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте томатную пасту, пассеруйте 2 минуты. Огурцы нарежьте кубиками, отправьте к луку.
- В кастрюле обжарьте мясные изделия 5 минут, залейте водой. Добавьте луково-огуречную заправку, варите 15 минут. Влейте рассол, добавьте маслины, каперсы, лавровый лист и сахар. Проварите 5 минут. Подавайте со сметаной, лимоном и зеленью.
