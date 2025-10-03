Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 06:00

Солянка с копченостями сборная: вкусный суп без долгой варки бульона

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Солянка с копченостями сборная: вкусный суп без долгой варки бульона! Густое, ароматное блюдо с тремя видами мясных изделий, пикантными огурцами и маслинами — классика русской кухни. Идеальное блюдо для сытного обеда, которое согреет и подарит гастрономическое удовольствие.

Ингредиенты

  • Грудинка копчёная — 200 г
  • Колбаса сырокопчёная — 200 г
  • Колбаски охотничьи — 150 г
  • Огурцы солёные — 3 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Маслины без косточек — 50 г
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Рассол огуречный — 70 мл
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Каперсы — 1 ст. л. (по желанию)
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Зелень петрушки — для подачи
  • Сметана — для подачи
  • Лимон — для подачи

Приготовление

  1. Все мясные компоненты нарежьте соломкой. Лук измельчите, обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте томатную пасту, пассеруйте 2 минуты. Огурцы нарежьте кубиками, отправьте к луку.
  2. В кастрюле обжарьте мясные изделия 5 минут, залейте водой. Добавьте луково-огуречную заправку, варите 15 минут. Влейте рассол, добавьте маслины, каперсы, лавровый лист и сахар. Проварите 5 минут. Подавайте со сметаной, лимоном и зеленью.

Ранее мы готовили суп с фрикадельками и рисом. Самое уютное домашнее блюдо.

супы
солянка
КОЛБАСА
мясо
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
