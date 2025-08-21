Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 07:30

Запеканка «Кабачок» с фаршем и яйцами! Едим весь сезон и не надоела

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеканка «Кабачок» с фаршем и яйцами! Едим весь сезон и не надоела! Идеальное блюдо для сытного ужина: нежные кабачки, сочный фарш и румяная сырная корочка. Готовится просто, а исчезает со стола мгновенно!

Ингредиенты

  • Кабачки — 5 шт. (1,2 кг)
  • Фарш (говяжий/свиной) — 400 г
  • Лук — 3 шт.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Помидоры — 7–8 шт.
  • Твердый сыр — 100 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Сметана — 150 г
  • Соль, перец, масло

Приготовление

  1. Лук обжарьте до прозрачности, добавьте фарш и томатную пасту. Тушите 5–7 минут. Кабачки натрите, посолите и отожмите сок. Помидоры нарежьте кружочками.
  2. Взбейте яйца со сметаной и специями.
  3. В форму выложите слоями: кабачки → фарш → кабачки → помидоры. Залейте яичной смесью, посыпьте сыром. Запекайте 30–35 минут при 180 °C. Подавайте горячим со свежей зеленью!

Ранее мы готовили чебуреки из кабачков за 20 минут! Суперская закуска с тягучей начинкой.

кабачки
яйца
запеканки
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боец СВО раскрыл, какой уникальный БПЛА ВС РФ могут использовать на фронте
Россиянам рассказали, как можно получить равный зарплате доход
Колоссальные потери ВСУ, уничтожение танков: новости СВО на утро 21 августа
Сколько получают пенсионеры в 2025-м: кому платят меньше, как это исправить
В Госдуме озвучили, когда фельдшеры смогут исполнять обязанности врачей
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 августа
Вэнс раскрыл, предоставят ли США гарантии безопасности Украине
В Банке России допустили снижение ключевой ставки до января
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 августа: инфографика
Около 50 беспилотников ВСУ попытались атаковать регионы России
«Живут иллюзиями»: экс-министр Австрии обратила внимание на лицемерие ЕС
Промышленное предприятие загорелось в Новошахтинске после атаки ВСУ
Тестировщик матраса, собутыльник, геймер: составлен топ-5 вакансий мечты
Нидерланды пообещали усилить ПВО Украины
Раскрыт важный фактор освобождения Новогеоргиевки в зоне СВО
Добавьте яблоко и имбирь — икра из кабачков станет ресторанной
Поразили Leopard, Т-64, Starlink и 10 авто: успехи ВС РФ к утру 21 августа
Обломки дрона ВСУ приостановили движение поездов в Воронежской области
Жительнице Украины грозит тюрьма за общение с семьей
Очень вкусная шарлотка: никто не верит, что она приготовлена на сковороде!
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен
США

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.