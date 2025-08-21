Запеканка «Кабачок» с фаршем и яйцами! Едим весь сезон и не надоела! Идеальное блюдо для сытного ужина: нежные кабачки, сочный фарш и румяная сырная корочка. Готовится просто, а исчезает со стола мгновенно!
Ингредиенты
- Кабачки — 5 шт. (1,2 кг)
- Фарш (говяжий/свиной) — 400 г
- Лук — 3 шт.
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Помидоры — 7–8 шт.
- Твердый сыр — 100 г
- Яйца — 4 шт.
- Сметана — 150 г
- Соль, перец, масло
Приготовление
- Лук обжарьте до прозрачности, добавьте фарш и томатную пасту. Тушите 5–7 минут. Кабачки натрите, посолите и отожмите сок. Помидоры нарежьте кружочками.
- Взбейте яйца со сметаной и специями.
- В форму выложите слоями: кабачки → фарш → кабачки → помидоры. Залейте яичной смесью, посыпьте сыром. Запекайте 30–35 минут при 180 °C. Подавайте горячим со свежей зеленью!
