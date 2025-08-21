Запеканка «Кабачок» с фаршем и яйцами! Едим весь сезон и не надоела

Запеканка «Кабачок» с фаршем и яйцами! Едим весь сезон и не надоела! Идеальное блюдо для сытного ужина: нежные кабачки, сочный фарш и румяная сырная корочка. Готовится просто, а исчезает со стола мгновенно!

Ингредиенты

Кабачки — 5 шт. (1,2 кг)

Фарш (говяжий/свиной) — 400 г

Лук — 3 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Помидоры — 7–8 шт.

Твердый сыр — 100 г

Яйца — 4 шт.

Сметана — 150 г

Соль, перец, масло

Приготовление

Лук обжарьте до прозрачности, добавьте фарш и томатную пасту. Тушите 5–7 минут. Кабачки натрите, посолите и отожмите сок. Помидоры нарежьте кружочками. Взбейте яйца со сметаной и специями. В форму выложите слоями: кабачки → фарш → кабачки → помидоры. Залейте яичной смесью, посыпьте сыром. Запекайте 30–35 минут при 180 °C. Подавайте горячим со свежей зеленью!

