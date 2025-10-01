Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 00:01

Менемен по-турецки: необычный, но простой рецепт яичницы на завтрак или легкий ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Менемен — это знаменитое турецкое блюдо из яиц, томатов и перцев, которое отлично насыщает, но не оставляет чувства тяжести. Этот необычный, но простой рецепт яичницы идеален для завтрака или легкого ужина.

Вкус менемена — это гармония нежности и пикантности: сочные томаты дают легкую кислинку, перец добавляет свежесть, а яйца создают кремовую текстуру. Специи придают блюду характерный восточный аромат и легкую остроту.

Рецепт: нарежьте 2 крупных помидора и 2 зеленых перца мелкими кубиками. Разогрейте в сковороде 2 ст. л. оливкового масла, обжарьте 1 измельченную луковицу до прозрачности, добавьте перец и готовьте 5 минут. Положите томаты, тушите под крышкой 7–10 минут до мягкости. Посолите, поперчите, добавьте 1 ч. л. паприки и щепотку красного перца. Сделайте в овощной массе углубления, влейте 4 яйца, не перемешивая. Готовьте на среднем огне 3–4 минуты до желаемой степени прожарки желтков.

Посыпьте рубленой петрушкой и подавайте сразу в сковороде с теплым хлебом.

Ранее стало известно, как приготовить омлет на картофельной подушке.

яйца
рецепты
завтраки
яичницы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще один аэропорт России прекратил принимать самолеты
Жителей Берлина возмутили агитплакаты ВСУ с пленными немцами
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Орбан выступил с неожиданным заявлением о слабости России
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать в армию десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
В МВД рассказали, как защитить пожилых родственников от мошенников
Суд вынес решение по делу о рекордной взятке в биткоинах
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.