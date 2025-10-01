Менемен по-турецки: необычный, но простой рецепт яичницы на завтрак или легкий ужин

Менемен — это знаменитое турецкое блюдо из яиц, томатов и перцев, которое отлично насыщает, но не оставляет чувства тяжести. Этот необычный, но простой рецепт яичницы идеален для завтрака или легкого ужина.

Вкус менемена — это гармония нежности и пикантности: сочные томаты дают легкую кислинку, перец добавляет свежесть, а яйца создают кремовую текстуру. Специи придают блюду характерный восточный аромат и легкую остроту.

Рецепт: нарежьте 2 крупных помидора и 2 зеленых перца мелкими кубиками. Разогрейте в сковороде 2 ст. л. оливкового масла, обжарьте 1 измельченную луковицу до прозрачности, добавьте перец и готовьте 5 минут. Положите томаты, тушите под крышкой 7–10 минут до мягкости. Посолите, поперчите, добавьте 1 ч. л. паприки и щепотку красного перца. Сделайте в овощной массе углубления, влейте 4 яйца, не перемешивая. Готовьте на среднем огне 3–4 минуты до желаемой степени прожарки желтков.

Посыпьте рубленой петрушкой и подавайте сразу в сковороде с теплым хлебом.

