21 сентября 2025 в 00:01

Когда надоедает обычный омлет, готовлю по этому рецепту: яйца на картофельной подушке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда надоедает обычный омлет, готовлю яйца на картофельной подушке. Вкус по этому рецепту получается невероятно насыщенным: нежная яичная основа, сытный картофельный слой, нотки ветчины и аппетитная сырная корочка.

Рецепт: для начала отварите 2-3 средние картофелины в мундире (или возьмите остатки вчерашнего ужина), очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Обжарьте на сковороде 150 г нарезанной кубиками ветчины с луком до золотистости. В глубокой миске взбейте 6 яиц с 100 мл молока, 50 г сметаны, добавьте соль, перец. Форму для запекания смажьте маслом, выложите слоями картофель и ветчину с луком, залейте яичной смесью и посыпьте сверху 100 г тертого сыра. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до румяной корочки.

Этот омлет хорош как горячим, так и холодным, прекрасно насыщает и дарит энергию на полдня! Попробуйте этот рецепт — он станет вашим кулинарным фаворитом.

Ранее стало известно, как приготовить творожные кексы: проще, чем сделать сырники.

