12 сентября 2025 в 00:01

Это проще, чем сделать сырники: творожные кексы получаются с первого раза

Готовим творожные кексы! Это проще, чем сделать сырники. Все, что нужно, — смешать ингредиенты, дальше духовка сделает все за вас. Маффины получаются с влажной текстурой, напоминающей чизкейк.

Для приготовления просто смешайте 200 г творога, 2 яйца, 3 ст. л. сахара, щепотку ванилина и разрыхлитель. Добавьте 5 ст. л. муки и перемешайте до гладкости — тесто получается как густая сметана. Разлейте по формочкам (силиконовые не требуют смазывания) и выпекайте 20 минут при 180 °C. Никакого переворачивания, как с сырниками, и контроля за сковородкой!

Кексы не пригорают, поднимаются равномерно и всегда получаются с первого раза. Они остаются мягкими даже на следующий день и нравятся всем, кто обычно не любит творог в чистом виде.

Ранее стало известно, как приготовить низкокалорийные тыквенные маффины. Подойдут даже для тех, кто на ПП.

