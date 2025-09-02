Готовим без муки и сахара: тыквенные маффины на 60 ккал — для ЗОЖ и ПП

Диетические маффины с тыквой — идеальный десерт для тех, кто следит за фигурой. Готовим без муки и сахара — всего 60 ккал в одной штуке!

Вкус этих маффинов поражает гармонией: нежная тыквенная основа с легкой сладостью, пряными нотками корицы и ванили, а воздушная текстура напоминает классическую выпечку, но без тяжести.

Для приготовления смешайте 200 г тыквенного пюре (отварите и разомните тыкву), 2 яйца, 3 ст. л. овсяных отрубей, 1 ст. л. меда или эритрита, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку корицы и ванилина. Тесто разлейте по силиконовым формочкам, заполняя на 2/3. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до сухой зубочистки.

Подавайте маффины теплыми или холодными — они остаются мягкими и сочными даже на следующий день. Это блюдо богато клетчаткой, витамином А и полностью исключает сахар и муку, делая его идеальным для ЗОЖ и ПП.

