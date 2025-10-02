Жаркое с мясом, овощами и горошком: классическое блюдо русской кухни

Аппетитное жаркое с мясом и овощами — это классическое блюдо русской кухни, которое дарит ощущение домашнего уюта. Нежное мясо, томленное с ароматными овощами и специями, создает насыщенный вкус и неповторимый аромат. Идеальный вариант для сытного семейного обеда в любое время года.
Ингредиенты
- Говядина — 500 г
- Картофель — 6 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Горошек консервированный — 1 стакан
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Орегано — 2 ч. л.
- Паприка — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Вода — 400 мл
Приготовление
- Мясо нарежьте кубиками, обжарьте на растительном масле до румяной корочки. Добавьте нашинкованный лук и морковь кубиками, пассеруйте до мягкости. С помидоров снимите кожицу, нарежьте мякоть и добавьте к мясу, тушите 10 минут.
- Залейте водой, посолите, добавьте паприку и тушите под крышкой 40 минут. Картофель нарежьте брусочками, добавьте к мясу и готовьте до мягкости. В конце добавьте горошек и орегано, прогрейте 5 минут. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили слоеный салат с говядиной и грибами. Осенняя симфония вкусов — просто и безумно вкусно.