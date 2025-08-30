Лечо «Белорусское» без уксуса! Проверенный рецепт из вырезки старой газеты

Лечо «Белорусское» без уксуса! Этот рецепт станет для вас настоящим открытием. Он найден в вырезке из старой газеты. Лечо получается удивительно ароматным, густым и хранится прекрасно даже без уксуса.
Ингредиенты
- Помидоры поздних сортов — 3 кг
- Болгарский перец красный — 10 шт.
- Сахар — 1 ст. (200 г)
- Соль — 1–2 ст. л.
- Чеснок — 7–8 зубчиков
- Смесь молотых перцев — 1 ч. л.
Приготовление
- Помидоры и перец тщательно вымойте. У помидоров удалите плодоножки круговым движением ножа. У перцев срежьте плодоножки и удалите семенные коробки. Часть помидоров мелко нарежьте, перец нарежьте полосками. В большой кастрюле проварите мелко нарезанные помидоры с частью перца 10 минут. Добавьте оставшиеся помидоры, нарезанные крупно, соль, сахар и смесь перцев. Варите на среднем огне 30 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности добавьте измельченный чеснок.
- Банки и крышки простерилизуйте в духовке. Горячее лечо разлейте по банкам, сразу закатайте. Переверните банки на крышки и укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном месте.
Перед подачей можно добавить свежий лук и растительное масло — получится прекрасный зимний салат!
Ранее мы делились рецептом закатки из свеклы на зиму. Одна банка — и на столе ароматный борщ!