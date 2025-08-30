Лечо «Белорусское» без уксуса! Проверенный рецепт из вырезки старой газеты

Лечо «Белорусское» без уксуса! Проверенный рецепт из вырезки старой газеты

Лечо «Белорусское» без уксуса! Этот рецепт станет для вас настоящим открытием. Он найден в вырезке из старой газеты. Лечо получается удивительно ароматным, густым и хранится прекрасно даже без уксуса.

Ингредиенты

Помидоры поздних сортов — 3 кг

Болгарский перец красный — 10 шт.

Сахар — 1 ст. (200 г)

Соль — 1–2 ст. л.

Чеснок — 7–8 зубчиков

Смесь молотых перцев — 1 ч. л.

Приготовление

Помидоры и перец тщательно вымойте. У помидоров удалите плодоножки круговым движением ножа. У перцев срежьте плодоножки и удалите семенные коробки. Часть помидоров мелко нарежьте, перец нарежьте полосками. В большой кастрюле проварите мелко нарезанные помидоры с частью перца 10 минут. Добавьте оставшиеся помидоры, нарезанные крупно, соль, сахар и смесь перцев. Варите на среднем огне 30 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности добавьте измельченный чеснок. Банки и крышки простерилизуйте в духовке. Горячее лечо разлейте по банкам, сразу закатайте. Переверните банки на крышки и укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Перед подачей можно добавить свежий лук и растительное масло — получится прекрасный зимний салат!

Ранее мы делились рецептом закатки из свеклы на зиму. Одна банка — и на столе ароматный борщ!