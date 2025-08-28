День знаний — 2025
28 августа 2025

Вместо теста здесь кабачок! Необычный пирог с яйцами и фаршем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вместо теста здесь кабачок! Необычный пирог с яйцами и фаршем! Аромат грибов и мяса сделает ваш вечер по-настоящему уютным! Этот пирог сочетает в себе сочность кабачковой основы, насыщенный вкус мясной начинки и шампиньоны. Идеальное блюдо для семейного ужина — сытное, ароматное и удивительно простое в приготовлении.

Ингредиенты

  • Кабачки — 2 шт. (около 600 г)
  • Фарш мясной — 300 г
  • Шампиньоны — 6–8 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Йогурт натуральный — 3 ст. л.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Укроп свежий — 1/2 пучка
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Кабачки нарежьте тонкими пластинами вдоль овоща. Выложите их в форму для запекания, слегка смазанную маслом, создавая основу пирога. Лук и грибы мелко нарежьте, обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте фарш и готовьте до румяности, посолите, поперчите. Взбейте яйца с йогуртом, добавьте измельченный чеснок и укроп, посолите.
  2. Равномерно распределите по кабачкам мясную начинку с грибами. Аккуратно залейте яично-йогуртовой смесью. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 40–50 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу немного остыть перед нарезкой — так он лучше сохранит форму.

Ранее мы готовили капустные котлеты с кабачком и сыром! Некалорийный ужин или перекус.

