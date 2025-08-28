Вместо теста здесь кабачок! Необычный пирог с яйцами и фаршем

Вместо теста здесь кабачок! Необычный пирог с яйцами и фаршем! Аромат грибов и мяса сделает ваш вечер по-настоящему уютным! Этот пирог сочетает в себе сочность кабачковой основы, насыщенный вкус мясной начинки и шампиньоны. Идеальное блюдо для семейного ужина — сытное, ароматное и удивительно простое в приготовлении.

Ингредиенты

Кабачки — 2 шт. (около 600 г)

Фарш мясной — 300 г

Шампиньоны — 6–8 шт.

Яйца — 3 шт.

Йогурт натуральный — 3 ст. л.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Укроп свежий — 1/2 пучка

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Кабачки нарежьте тонкими пластинами вдоль овоща. Выложите их в форму для запекания, слегка смазанную маслом, создавая основу пирога. Лук и грибы мелко нарежьте, обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте фарш и готовьте до румяности, посолите, поперчите. Взбейте яйца с йогуртом, добавьте измельченный чеснок и укроп, посолите. Равномерно распределите по кабачкам мясную начинку с грибами. Аккуратно залейте яично-йогуртовой смесью. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 40–50 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу немного остыть перед нарезкой — так он лучше сохранит форму.

