Капустные котлеты с кабачком и сыром! Некалорийный ужин или перекус

Капустные котлеты с кабачком и сыром! Эти нежные котлеты – настоящая находка! Хрустящая золотистая корочка снаружи и сочная ароматная начинка внутри. Идеальный вариант для лёгкого ужина или полезного перекуса.

Ингредиенты

Капуста белокочанная – 300 г

Кабачок переросток – 100 г

Сыр адыгейский – 100 г

Мука – 3 ст.л.

Яйцо — 2 шт

Острый перец – ¼ маленького

Специи (асафетида, уцхо-сунели, чёрный перец, орегано) – 1 ч.л.

Зелень укропа – ½ пучка

Соль – 0,6 ч.л.

Масло топлёное – 100 г

Приготовление

Капусту, кабачок и сыр измельчите в кухонном комбайне или натрите на крупной тёрке. Добавьте муку, яйцо. мелко нарезанный перец, специи, рубленую зелень и соль. Тщательно вымесите массу руками. Формируйте котлеты, перекидывая их из руки в руку для плотности. Обжаривайте на хорошо разогретом топлёном масле под крышкой на медленном огне 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

