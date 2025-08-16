Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 11:30

Капустные котлеты с кабачком и сыром! Некалорийный ужин или перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капустные котлеты с кабачком и сыром! Эти нежные котлеты – настоящая находка! Хрустящая золотистая корочка снаружи и сочная ароматная начинка внутри. Идеальный вариант для лёгкого ужина или полезного перекуса.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная – 300 г
  • Кабачок переросток – 100 г
  • Сыр адыгейский – 100 г
  • Мука – 3 ст.л.
  • Яйцо — 2 шт
  • Острый перец – ¼ маленького
  • Специи (асафетида, уцхо-сунели, чёрный перец, орегано) – 1 ч.л.
  • Зелень укропа – ½ пучка
  • Соль – 0,6 ч.л.
  • Масло топлёное – 100 г

Приготовление

  1. Капусту, кабачок и сыр измельчите в кухонном комбайне или натрите на крупной тёрке. Добавьте муку, яйцо. мелко нарезанный перец, специи, рубленую зелень и соль. Тщательно вымесите массу руками.
  2. Формируйте котлеты, перекидывая их из руки в руку для плотности. Обжаривайте на хорошо разогретом топлёном масле под крышкой на медленном огне 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Ранее мы готовили куриные котлеты с кабачком. Сочность в каждой котлетке!

