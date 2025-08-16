Капустные котлеты с кабачком и сыром! Некалорийный ужин или перекус

Капустные котлеты с кабачком и сыром! Эти нежные котлеты – настоящая находка! Хрустящая золотистая корочка снаружи и сочная ароматная начинка внутри. Идеальный вариант для лёгкого ужина или полезного перекуса.
Ингредиенты
- Капуста белокочанная – 300 г
- Кабачок переросток – 100 г
- Сыр адыгейский – 100 г
- Мука – 3 ст.л.
- Яйцо — 2 шт
- Острый перец – ¼ маленького
- Специи (асафетида, уцхо-сунели, чёрный перец, орегано) – 1 ч.л.
- Зелень укропа – ½ пучка
- Соль – 0,6 ч.л.
- Масло топлёное – 100 г
Приготовление
- Капусту, кабачок и сыр измельчите в кухонном комбайне или натрите на крупной тёрке. Добавьте муку, яйцо. мелко нарезанный перец, специи, рубленую зелень и соль. Тщательно вымесите массу руками.
- Формируйте котлеты, перекидывая их из руки в руку для плотности. Обжаривайте на хорошо разогретом топлёном масле под крышкой на медленном огне 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.
