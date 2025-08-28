Апельсиновый кекс — хит вне сезонов! Станет любимым пирогом семьи! Этот невероятно ароматный апельсиновый кекс наполнит ваш дом волшебными цитрусовыми нотками и солнечным настроением! Нежная влажная текстура, яркий вкус свежих апельсинов и сладкая глазурь создают идеальный десерт для чаепития. Простота приготовления и потрясающий результат — вот формула идеальной выпечки!

Ингредиенты

Яйцо — 4 шт

Сахар — 200 г

Мука — 350 г

Масло сливочное — 150 г

Апельсины — 2 шт

Разрыхлитель — 11 г

Соль — щепотка

Сахарная пудра — 80 г

Цедра апельсина — для украшения

Приготовление

Апельсины тщательно вымойте, снимите цедру и отожмите сок. Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Постепенно влейте растопленное масло, продолжая взбивать. Добавьте апельсиновый сок и цедру, аккуратно перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую смесь, перемешивая до однородности. Тесто перелейте в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40-50 минут до сухой лучинки. Для глазури смешайте сахарную пудру с апельсиновым соком до консистенции густой сметаны. Готовому кексу дайте полностью остыть в форме, затем полейте глазурью и украсьте свежей цедрой.

