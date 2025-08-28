День знаний — 2025
Апельсиновый кекс — хит вне сезонов! Станет любимым пирогом семьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Апельсиновый кекс — хит вне сезонов! Станет любимым пирогом семьи! Этот невероятно ароматный апельсиновый кекс наполнит ваш дом волшебными цитрусовыми нотками и солнечным настроением! Нежная влажная текстура, яркий вкус свежих апельсинов и сладкая глазурь создают идеальный десерт для чаепития. Простота приготовления и потрясающий результат — вот формула идеальной выпечки!

Ингредиенты

  • Яйцо — 4 шт
  • Сахар — 200 г
  • Мука — 350 г
  • Масло сливочное — 150 г
  • Апельсины — 2 шт
  • Разрыхлитель — 11 г
  • Соль — щепотка
  • Сахарная пудра — 80 г
  • Цедра апельсина — для украшения

Приготовление

  1. Апельсины тщательно вымойте, снимите цедру и отожмите сок. Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Постепенно влейте растопленное масло, продолжая взбивать. Добавьте апельсиновый сок и цедру, аккуратно перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую смесь, перемешивая до однородности. Тесто перелейте в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40-50 минут до сухой лучинки.
  2. Для глазури смешайте сахарную пудру с апельсиновым соком до консистенции густой сметаны. Готовому кексу дайте полностью остыть в форме, затем полейте глазурью и украсьте свежей цедрой.

Ранее мы готовили картофельный пирог с курицей и кабачком! Летний шедевр — все просят рецепт.

кексы
пироги
апельсины
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
