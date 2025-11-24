День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 11:30

Морковный кекс «Рождественский» — праздничный, но без дорогих продуктов. Запах как в кондитерской на весь дом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Морковный кекс «Рождественский» — праздничный, но без дорогих продуктов. Запах как в кондитерской на весь дом. Этот кекс стал для меня настоящим открытием — невероятно сочный, ароматный и такой бюджетный! А какой запах стоит по всему дому во время выпечки — просто невозможно удержаться от соблазна попробовать сразу.

Берем: мука — 300 г, разрыхлитель — 20 г, сахар — 200 г, масло растительное — 160 мл, яйца — 4 шт., морковь — 200 г, яблоки — 200 г, орехи грецкие — 50 г, арахис — 50 г, изюм — 100 г, корица — 1 ст.л., кокосовая стружка — 25 г, щепотка соли.

Морковь и яблоки трем на мелкой терке. Орехи слегка подрумяниваем на сухой сковороде и измельчаем. Изюм лучше заранее запарить кипятком и обсушить — так он станет сочнее и равномернее распределится в тесте. Смешиваем все сухие ингредиенты, добавляем масло, яйца, тертые морковь с яблоками и орехи с изюмом. Аккуратно вымешиваем тесто — оно получается ароматным и насыщенным. Выпекаем в форме при 180°C до золотистой корочки.

Секрет: дайте кексу полностью остыть в форме — тогда он будет идеально резаться на порционные кусочки. Подавайте с чаем или кофе — восторг гарантирован! Калорийность: около 318 ккал на 100 г.

Ранее мы готовили на Новый год десерт «Снежок». Воздушный, творожный и без лишних калорий — обалденный вкус, как у мороженого, покорит всех.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте о ромовой бабе: эта нежнее и ароматнее! Польская пуншевая баба — идеальный десерт на новогодний стол
Общество
Забудьте о ромовой бабе: эта нежнее и ароматнее! Польская пуншевая баба — идеальный десерт на новогодний стол
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Выживут без прополки и ухода на самом запущенном участке: цветы, которые сами пробьются сквозь дерн
Общество
Выживут без прополки и ухода на самом запущенном участке: цветы, которые сами пробьются сквозь дерн
Секрет ароматного чечевичного супа: достаточно пары ингредиентов
Семья и жизнь
Секрет ароматного чечевичного супа: достаточно пары ингредиентов
Лимонный кекс как в кондитерской: простой рецепт — тесто замешивается за 7 минут
Общество
Лимонный кекс как в кондитерской: простой рецепт — тесто замешивается за 7 минут
морковь
кексы
выпечка
простой рецепт
Новый год
Рождество
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Калашников» выполнил гособоронзаказ по поставкам АК-12 и новых АК-12К
Названа возможная причина взрыва в бизнес-центре в Баку
В соседней с Россией стране Европы могут разместить подразделение НАТО
«Вместо 10»: раскрыты уникальные возможности российского дрона «Бумеранг»
Россиян захотели лишить возможности покупать квартиры в одной из стран ЕС
Кудашов раскрыл, от кого узнал о своем увольнении
Комплекс обанкротившегося завода в Петербурге продан на торгах
В Ленобласти задержали диверсанта-наркомана
Кадыров тепло поздравил сына Адама с совершеннолетием
В США высоко оценили перспективы российского БПЛА С-70 «Охотник»
Экономист сообщил, на сколько выросла стоимость пенсионного балла за 10 лет
Парень измазал стены подъезда фекалиями из-за неразделенной любви
Диспансеризация после 40 лет: план обследований по возрасту
Пенсионерка очнулась в гробу за пять минут до кремации
В Новосибирске трамвай развернуло боком на заснеженной дороге
Отец школьника получил ранение после встречи в кабинете директора
Стало известно, почему Ермака сделали главой делегации
Стало известно, чего боятся страны Европы в вопросе переговоров по Украине
В СВОП отреагировали на слова фон дер Ляйен об условиях мира на Украине
В России появились автомобили с новыми номерами
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.