Морковный кекс «Рождественский» — праздничный, но без дорогих продуктов. Запах как в кондитерской на весь дом. Этот кекс стал для меня настоящим открытием — невероятно сочный, ароматный и такой бюджетный! А какой запах стоит по всему дому во время выпечки — просто невозможно удержаться от соблазна попробовать сразу.

Берем: мука — 300 г, разрыхлитель — 20 г, сахар — 200 г, масло растительное — 160 мл, яйца — 4 шт., морковь — 200 г, яблоки — 200 г, орехи грецкие — 50 г, арахис — 50 г, изюм — 100 г, корица — 1 ст.л., кокосовая стружка — 25 г, щепотка соли.

Морковь и яблоки трем на мелкой терке. Орехи слегка подрумяниваем на сухой сковороде и измельчаем. Изюм лучше заранее запарить кипятком и обсушить — так он станет сочнее и равномернее распределится в тесте. Смешиваем все сухие ингредиенты, добавляем масло, яйца, тертые морковь с яблоками и орехи с изюмом. Аккуратно вымешиваем тесто — оно получается ароматным и насыщенным. Выпекаем в форме при 180°C до золотистой корочки.

Секрет: дайте кексу полностью остыть в форме — тогда он будет идеально резаться на порционные кусочки. Подавайте с чаем или кофе — восторг гарантирован! Калорийность: около 318 ккал на 100 г.

