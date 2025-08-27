Суфле из кабачка с сыром и фаршем. Минимум масла, много белка: не запеканка

Это нежное и сытное блюдо станет настоящей звездой вашего обеденного стола. Воздушная текстура кабачкового суфле идеально гармонирует с пикантностью мясной начинки и расплавленного сыра, создавая восхитительный вкусовой ансамбль. Идеальный вариант для полезного и полноценного ужина для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов молодого кабачка, 300 граммов мясного фарша, 100 граммов твердого сыра, два куриных яйца, три столовые ложки сметаны, столовая ложка сливочного масла, соль и перец по вашему вкусу.

Натрите кабачок на терке, слегка отожмите сок. Сыр натрите на крупной терке. Обжарьте фарш на сковороде до готовности, посолите и поперчите. Желтки отделите от белков. Смешайте кабачок, желтки, сметану и половину сыра. Белки взбейте в крепкую пену и аккуратно вмешайте в основную массу. На дно горшочка выложите фарш, сверху распределите кабачковую массу, посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25–30 минут до золотистой корочки. Подавайте сразу же, пока суфле не осело.

