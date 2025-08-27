С цитрусовыми нотками и розмарином: готовим яблочно-тыквенный конфитюр

Эта заготовка из яблок на зиму станет самой любимой в вашей семье. Рассказываем, как приготовить яблочно-тыквенный конфитюр. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Нужны: 1 кг яблок кисло-сладких сортов, 500 г мускатной тыквы (очищенной от кожуры и семян), цедра 1 крупного апельсина, 400 г тростникового сахара, 1 веточка свежего розмарина, 1 ч. л. молотой цейлонской корицы, сок половины лимона.

Эта заготовка из яблок на зиму готовится так: плоды нарежьте кубиками размером 1×1 см. В кастрюле с толстым дном соедините фруктово-овощную нарезку, сахарный песок, цитрусовые компоненты и розмарин. Томите на минимальном огне 40–50 минут, периодически помешивая.

Уберите розмариновую веточку, введите коричный порошок и лимонный фреш. Расфасуйте кипящий десерт в простерилизованные стеклянные емкости, герметично укупорьте. Переверните тару на крышки, накройте заготовку из яблок плотным пледом до полного остывания.

