Шоколадный брауни с кабачком! Простой пошаговый рецепт с фото

Этот десерт — гениальное воплощение идеи о том, что полезное может быть невероятно вкусным. Влажный, насыщенный шоколадный брауни с идеальной текстурой, где кабачок совершенно не чувствуется, но придает выпечке сочность и нежность. Это прекрасный способ порадовать семью любимым лакомством и добавить в него порцию витаминов.

Для приготовления вам понадобится: 200 граммов тертого молодого кабачка (без сока), 200 граммов муки, 150 граммов сахара, 100 граммов сливочного масла, 2 яйца, 50 граммов какао-порошка, половина чайной ложки разрыхлителя, щепотка соли и 100 граммов темного шоколада.

Растопите масло с шоколадом на водяной бане и остудите. В глубокой миске смешайте яйца с сахаром до легкой пены. Влейте шоколадную массу и перемешайте. Добавьте тертый кабачок. Просеките муку с какао, разрыхлителем и солью, соедините с жидкой основой и аккуратно перемешайте до однородности. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом, и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут до сухой зубочистки. Дайте брауни полностью остыть в форме — это ключ к идеальной текстуре.

