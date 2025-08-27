Домашняя паста, лепешки и пицца: готовим на нутовой и кукурузной муке

Домашняя паста, лепешки и пицца: готовим на нутовой и кукурузной муке

Домашняя выпечка уже давно перестала быть просто способом сэкономить. Это способ выразить себя, поэкспериментировать на кухне и одновременно контролировать состав продуктов. Все чаще в домашних рецептах вместо классической пшеничной муки появляются альтернативы — нутовая, кукурузная, овсяная. Особенно ярко они раскрываются в пасте, лепешках и пицце — привычных, но все чаще осознанных блюдах.

Сегодня расскажем, как использовать нутовую и кукурузную муку, чтобы приготовить необычные, вкусные и полезные блюда. А также — почему все больше домашней кулинарии строится на альтернативных видах муки от производителей вроде «Грейн Миллс», делающих ставку на чистый состав и локальное сырье.

1. Паста из нутовой муки: белковый заряд без глютена

Нутовая мука — это перемолотый нут (турецкий горох), богатый белком, клетчаткой и минералами. Она отлично связывает тесто и при этом не содержит глютена, а значит, подходит для людей с его непереносимостью.

Простой рецепт:

Нутовая мука «Грейн Миллс» — 200 г

Вода — 100 мл

Соль — щепотка

Оливковое масло — 1 ч. л. (по желанию)

Смешайте ингредиенты, замесите крутое тесто, оставьте под пленкой на 20 минут. Затем раскатайте и нарежьте полосками — у вас получится домашняя лапша с плотной текстурой и ореховым вкусом. Варить нужно всего три-четыре минуты.

Подавайте с овощами, томатным соусом, сыром или зеленью. Благодаря своей структуре нутовая паста отлично удерживает соусы.

2. Кукурузные лепешки: основа южной кухни

Кукурузная мука — основа многих национальных блюд: от мексиканских тортилий до кавказских чуреков. Она дает рассыпчатую ароматную текстуру и характерный солнечный цвет.

Базовый рецепт лепешек:

Кукурузная мука «Грейн Миллс» — 150 г

Кипяток — 150 мл

Соль — по вкусу

Растительное масло — 1 ст. л.

Смешайте муку с солью, влейте кипяток, размешайте ложкой, затем руками. Сформируйте шарики, раскатайте в лепешки и обжарьте на сухой сковороде с двух сторон. Получится мягкая ароматная основа для закусок, овощей, соусов или даже десертов.

В тесто можно добавить специи, сушеные травы или натертый сыр. Такие лепешки отлично хранятся и подходят даже для завтрака.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

3. Пицца на нутовой муке: питательно и без лишнего теста

Тесто для пиццы на нутовой муке получается плотнее, но оно держит форму и насыщает гораздо лучше обычной пшеничной основы. А главное — содержит больше белка и клетчатки.

Основа:

Нутовая мука «Грейн Миллс» — 150 г

Вода — 100 мл

Яйцо — 1 шт.

Соль, специи — по вкусу

Оливковое масло — 1 ст. л.

Смешайте все до состояния густого теста. Выложите на пергамент и разровняйте в круг. Выпекайте при 180 °C 10–12 минут, затем добавьте начинку и верните в духовку еще на 10 минут.

Такая основа отлично сочетается с овощами, курицей, соусом песто, козьим сыром. Можно использовать и кукурузную муку — получится более рассыпчатая текстура.

Почему нутовая и кукурузная мука — тренд не только для зожников

1. Больше питательных веществ.

Нутовая мука содержит до 20% белка, клетчатку, железо, фолиевую кислоту. Кукурузная богата антиоксидантами (в том числе лютеином, полезным для зрения), а также витаминами группы B.

2. Без глютена.

Обе муки подходят для тех, кто ограничивает или исключает глютен, при этом легко комбинируются с другими видами (овсяной, рисовой, цельнозерновой).

3. Яркий вкус и текстура.

Они придают блюдам ореховые, слегка сладковатые или карамельные оттенки. Это особенно ценно в рецептах без дрожжей и разрыхлителей.

4. Подходят для всего.

На этих муках можно готовить не только пасту и лепешки, но и маффины, хлеб, оладьи, крекеры, панировку для котлет и даже десерты.

Как выбрать качественную альтернативную муку?

Альтернативная мука чувствительна к условиям хранения и сырью, поэтому важно:

выбирать натуральный продукт без добавок ,

, следить за сроком годности,

использовать муку от проверенного производителя.

Российская компания «Грейн Миллс» предлагает нутовую и кукурузную муку мелкого помола, произведенную из качественного сырья без химии и отбеливания. У бренда — строгий контроль на каждом этапе: от зерна до упаковки. Муку можно найти в магазинах и на маркетплейсах.

Заключение: домашняя кухня — это несложно

Домашняя паста, лепешки или пицца на нутовой и кукурузной муке — это не экзотика, а удобный, вкусный и полезный вариант для обеда, ужина или перекуса. Минимум ингредиентов, понятная технология и максимум пользы.

А еще это возможность сделать свою еду интереснее, разнообразнее и по-настоящему вашей. Начать можно с самых простых рецептов, а дальше — подключить фантазию. Главное — выбрать хорошую муку. И в этом «Грейн Миллс» может стать вашей уверенной основой.

Настоящий вкус — в простых ингредиентах. Главное — знать, с чего начать.

РЕКЛАМА: ООО «Грейн Миллс», ИНН 5050166427