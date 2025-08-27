Сливовый джем на максималках: всего 2 ингредиента и ноль хлопот

Сливовый джем — десерт, который легко приготовить даже тем, кто никогда не стоял у плиты. Нужно всего два ингредиента: сливы и сахар. Получается густой, ароматный и идеально подходящий к чаю джем.

Ингредиенты

сливы — 1 кг

сахар — 800 г

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка слив. Фрукты тщательно моем, убираем хвостики и косточки. Если кожица слишком жесткая, снимаем ее.

2. Засыпаем сахаром. Сливы складываем в миску, пересыпаем сахаром и оставляем на час. Фрукты должны пустить сок. Если жидкости мало, можно добавить полстакана воды.

3. Варка. Сливы пюрируем блендером, перекладываем массу в толстостенную кастрюлю и доводим до кипения. Варим на медленном огне 20–30 минут, пока джем не уварится примерно на треть. Проверить готовность легко: капля остывшего джема не должна растекаться по блюдцу. Если растекается, варим еще 10–15 минут.

4. Заготовка. Готовый джем разливаем по стерилизованным банкам и закатываем крышками. Храним в темном и прохладном месте.

Простой рецепт без лишних хлопот: получится густой, сладкий и насыщенный сливовый джем, который станет любимым дополнением к чаю или выпечке.

