27 августа 2025 в 10:12

Малиновые оладьи из свеклы и цукини! Просто и необычно — завтрак за 9 минут

Эти яркие овощные оладьи станут вкусным и полезным украшением любого стола. Нежный вкус цукини идеально дополняется сладковатыми нотками свеклы, создавая по-настоящему летнее сочетание. Такое блюдо порадует не только взрослых, но и детей своим жизнерадостным цветом.

Для приготовления вам потребуются: одна крупная молодая свекла, один небольшой цукини, два отборных куриных яйца, три столовые ложки рисовой муки, пучок зеленого лука, ароматное растительное масло для жарки, а также морская соль и свежемолотый черный перец по вкусу.

Натрите очищенные свеклу и цукини на крупной терке, хорошо отожмите лишний сок. Мелко нарежьте зеленый лук. Соедините овощи в миске, добавьте яйца, рисовую муку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте на сковороде масло. Выкладывайте ложкой порции теста, формируя оладьи. Обжаривайте с обеих сторон на среднем огне до румяной и хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной.

оладьи
рецепты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
