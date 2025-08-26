Обмакнула и обжариваю! Хрустящие яблочные кольца — просто и необычно!

Карамелизированные яблоки в кляре: восточная сладость. Этот десерт перекочевал к нам из восточной кухни еще со времен Древнего Китая, где его подавали на праздничный стол. Хрустящий воздушный кляр, нежные яблочные дольки и ароматная карамель создают идеальный баланс текстур и вкусов. Это лакомство станет звездой вашего вечера и удивит гостей изысканным видом и неповторимым вкусом.

Возьмите 3 крупных яблока твердых сладких сортов. Очистите их от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте дольками толщиной около 1,5 см. Для кляра смешайте 130 граммов муки с 130 мл холодной воды до однородности, затем добавьте 1 взбитое вилкой яйцо. Тщательно перемешайте — масса должна напоминать густую сметану.

Разогрейте в глубокой сковороде растительное масло (слой около 2 см). Каждую яблочную дольку обмакните в кляр и обжаривайте в масле до золотистой корочки с двух сторон. Готовые яблоки выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

Для карамели в сотейнике разогрейте 2 столовые ложки растительного масла, добавьте 150 граммов сахара. Готовьте на среднем огне, помешивая, пока сахар не растворится и смесь не приобретет золотисто-коричневый оттенок. Снимите с огня, аккуратно добавьте яблоки в кляре и быстро перемешайте, чтобы каждое яблочко покрылось карамелью. Подавайте немедленно, пока карамель не застыла. Это хрустящее, нежное и ароматное лакомство никого не оставит равнодушным!

