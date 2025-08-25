Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Салат с кабачком, беконом и персиком! Супервкуснятина понравится всей семье

Если вы ищете рецепт, который сочетает в себе легкость, пикантность и свежесть, этот салат станет настоящим открытием! Он объединяет нежность обжаренного кабачка, хруст бекона, сладость персика и инжира, а также аромат базилика. Идеальное блюдо для тех, кто любит экспериментировать со вкусами и ценит оригинальные сочетания.

Возьмите 1 молодой кабачок среднего размера. Очистите его от кожуры, разрежьте вдоль на четыре части и нарежьте кубиками. 50 граммов бекона обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки, затем выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.

В той же сковороде растопите 30 граммов сливочного масла и обжарьте кабачки до золотистого цвета. Готовые кабачки также выложите на бумажное полотенце. 1 персик и 1 инжир вымойте, удалите косточки и нарежьте тонкими дольками.

На тарелку выложите кабачки, бекон, персик и инжир. Аккуратно перемешайте, посолите по вкусу и заправьте оливковым маслом. Украсьте 5 листиками свежего базилика. Подавайте сразу же, пока бекон сохраняет хрусткость, а кабачки — нежность.

Этот салат хорош как самостоятельное блюдо на легкий ужин или как оригинальная закуска к белому вину. Сочетание теплых обжаренных ингредиентов и свежих фруктов создает удивительную гармонию вкусов!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

