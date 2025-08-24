Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Паштет уровня шефа за копейки — готовлю с яблоком и розмарином

Этот паштет из куриной печени — настоящее кулинарное волшебство, которое покоряет с первой ложки. Нежная текстура, насыщенный вкус с нотками яблока и розмарина делают его идеальной закуской для любого случая. Даже те, кто не любит печень, оценят этот рецепт по достоинству.

Для приготовления обжарьте на смеси оливкового и сливочного масла 500 г куриной печени, 1 нарезанную красную луковицу, 4 зубчика чеснока, 1 морковь и 1 яблоко. Добавьте веточку розмарина или тимьяна для аромата. Готовые ингредиенты измельчите в блендере до однородности, добавьте вареное яйцо, соль и перец по вкусу. Переложите паштет в форму и охладите 2–3 часа.

Готовый паштет получается нежным, с тонким фруктовым оттенком и пикантными нотками чеснока. Подавайте его с тостами, крекерами или свежими овощами. Этот рецепт станет вашим коронным блюдом — простым в приготовлении, но неизменно эффектным.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

