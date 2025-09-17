Россиянка попала на Украине в список врагов из-за «звездочки» в Telegram

Двух россиян внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за публикации и действия в поддержку специальной военной операции. В карточках размещены их личные данные, включая телефоны, адреса и паспортную информацию.

По сведениям ресурса, россиянин Илья С. оказался в базе за ведение группы об СВО более чем с 200 тысячами подписчиков во «ВКонтакте». Владельцы «Миротворца» приписывают ему «публичную поддержку действий РФ» и «распространение пропаганды».

Еще одна россиянка, Ангелина П., внесена в реестр за «финансирование антиукраинской деятельности» в виде доната «звездочки» в Telegram-канале. Оба дела оформлены в стандартной форме ресурса с публикацией персональных данных.

Ранее в базе «Миротворца» появилась двухлетняя россиянка. Ребенка признали экстремистской. Речь идет о девочке, которая родилась в январе 2023 года. Она была включена в список из-за якобы «сознательного нарушения украинской границы».

Также в списке «Миротворца» оказалась фигуристка Алина Загитова. Двукратную олимпийскую чемпионку внесли в черный список из-за участия в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году.