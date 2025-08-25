Вяленые помидоры в духовке: ароматная вкуснятина из минимума ингредиентов

Вяленые помидоры в духовке — изысканная закуска с концентрированным сладковато-кислым вкусом. Эта ароматная вкуснятина готовится из минимума ингредиентов. Томаты получаются упругими, но не сухими, с пикантностью трав.

Для приготовления выберите 1 кг плотных мясистых помидоров (лучше сливовидных), разрежьте пополам, удалите семена и жидкость. Выложите на противень срезом вверх, посыпьте морской солью (1 ч. л.), сахаром (1 ст. л.), сушеными травами (орегано, базилик) и сбрызните оливковым маслом. Сушите в духовке при 100°C 4–6 часов с приоткрытой дверцей (для циркуляции воздуха). Готовые помидоры должны сохранить форму, но не выделять сок при надавливании.

Храните в стерильных банках, заливая оливковым маслом с добавлением чеснока и перца чили, — такая заготовка украсит пасту, пиццу, салаты или станет самостоятельной закуской.

