25 августа 2025 в 15:04

Вкуснее запеканки! Бризоль из кабачков с фаршем: просто, вкусно и без возни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете рецепт, который сочетает в себе легкость овощей, сытность мясной начинки и изысканность формата порционного рулета, этот бризоль станет настоящим открытием! Это блюдо выглядит настолько эффектно, что его не стыдно подать гостям, но готовится настолько просто, что можно радовать семью хоть каждый день.

Для начала подготовьте кабачковую основу. Натрите на мелкой терке 500 граммов молодых кабачков, посолите и оставьте на 10 минут. Тщательно отожмите выделившийся сок. Добавьте 4 яйца, большой пучок измельченной зелени (укроп и петрушка) и 6 столовых ложек муки. Тщательно перемешайте до однородности.

Для начинки обжарьте 1 мелко нарезанную луковицу с 2 зубчиками чеснока до прозрачности. Добавьте 360 граммов говяжьего фарша и обжаривайте до готовности. Посолите, поперчите по вкусу. Снимите с огня, добавьте 50 граммов тертого пармезана и 1 яйцо, перемешайте.

На разогретой сковороде с небольшим количеством масла пожарьте тонкие блинчики из кабачкового теста с двух сторон до золотистого цвета. На каждый блинчик выложите мясную начинку, сверните рулетиком. Выложите рулетики в форму для запекания и запекайте 20 минут при 180 градусах.

Подавайте горячими со сметаной или свежим овощным салатом. Эти рулетики хороши как в горячем, так и в холодном виде, а их нежная текстура и насыщенный вкус никого не оставят равнодушным!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

кабачки
фарш
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
