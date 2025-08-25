Делаем домашнюю моцареллу: самый вкусный и простой рецепт из 3 ингредиентов

Приготовление сыра в домашних условиях кажется сложным только на первый взгляд! Этот рецепт моцареллы доказывает, что создать нежный, эластичный сыр с молочным вкусом под силу каждому. Всего три простых ингредиента, немного терпения — и вы получите настоящую итальянскую классику, которая превосходит магазинные аналоги.

Нагрейте 4 литра непастеризованного молока высокой жирности в большой кастрюле, но не доводите до кипения (идеальная температура — 80–85 °C). Снимите с огня и, постоянно помешивая, влейте 120 мл 9% уксуса — сначала одну столовую ложку, затем постепенно остальное. Продолжайте помешивать, пока молоко не свернется и не отделится сыворотка.

Когда сырный сгусток соберется в единый ком, аккуратно извлеките его шумовкой на марлю. Отожмите лишнюю сыворотку. Верните кастрюлю с сывороткой на огонь, доведите до горячего состояния и добавьте 15 граммов соли.

Над горячей сывороткой (обязательно в перчатках!) начните растягивать сыр, погружая его в жидкость несколько раз. Этот процесс придает моцарелле характерную текстуру. Когда сыр станет гладким и эластичным, сформируйте шар и поместите в ледяную воду на 10–15 минут для закрепления формы.

Ваша домашняя моцарелла готова! Она идеальна в капрезе, с овощами или просто с оливковым маслом и травами. Наслаждайтесь свежим вкусом и гордитесь своим кулинарным шедевром!

