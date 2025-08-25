Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 18:00

Делаем домашнюю моцареллу: самый вкусный и простой рецепт из 3 ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовление сыра в домашних условиях кажется сложным только на первый взгляд! Этот рецепт моцареллы доказывает, что создать нежный, эластичный сыр с молочным вкусом под силу каждому. Всего три простых ингредиента, немного терпения — и вы получите настоящую итальянскую классику, которая превосходит магазинные аналоги.

Нагрейте 4 литра непастеризованного молока высокой жирности в большой кастрюле, но не доводите до кипения (идеальная температура — 80–85 °C). Снимите с огня и, постоянно помешивая, влейте 120 мл 9% уксуса — сначала одну столовую ложку, затем постепенно остальное. Продолжайте помешивать, пока молоко не свернется и не отделится сыворотка.

Когда сырный сгусток соберется в единый ком, аккуратно извлеките его шумовкой на марлю. Отожмите лишнюю сыворотку. Верните кастрюлю с сывороткой на огонь, доведите до горячего состояния и добавьте 15 граммов соли.

Над горячей сывороткой (обязательно в перчатках!) начните растягивать сыр, погружая его в жидкость несколько раз. Этот процесс придает моцарелле характерную текстуру. Когда сыр станет гладким и эластичным, сформируйте шар и поместите в ледяную воду на 10–15 минут для закрепления формы.

Ваша домашняя моцарелла готова! Она идеальна в капрезе, с овощами или просто с оливковым маслом и травами. Наслаждайтесь свежим вкусом и гордитесь своим кулинарным шедевром!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

сыры
моцарелла
кулинария
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мать Маркаряна принесла в суд пакет с его медалями и попала на видео
Названы возможные последствия отключения Starlink на Украине
Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза
Организаторы заплыва с пропавшим россиянином дали первый комментарий о ЧП
«Человек справедливый»: известный криминалист о генпрокуроре Краснове
Психология чистоты: как техника помогает справляться с тревожностью
Маркаряна доставили в Таганский суд на заседание
В одной из европейских стран резко выступили против членства Украины в ЕС
Отключение Starlink на Украине связали с Трампом
Врачи спасли мужчину, которого придавило ковшом от экскаватора
Названа возможная причина пропажи российского пловца в Турции
Чистка кранов: как вернуть им новый вид?
«Роботы в постели не заменят»: Останина об идее Шаляпина отменить работу
Главарь крупнейшей банды киллеров может участвовать в СВО
Диетолог рассказала о неожиданной пользе рыбных консервов
Вирусолог объяснил, кому поможет вакцина от нового штамма COVID-19
Сотрудники ТЦК задержали депортированных из России украинцев
Сбросил 20 кг, пригласил домой близняшек: как живет Дибров после ухода жены
Твоя одежда — твой ритм: как одеваться под образ жизни, а не под дресс-код
Полиция Украины задержала «смотрящего за Измаилом»
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.