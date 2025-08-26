Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Кабачковые деруны с сыром! Самый вкусный и простой завтрак за 7 минут

Если вы ищете рецепт, который объединяет в себе хрустящую корочку, нежную текстуру и насыщенный сырный вкус, эти кабачковые деруны станут настоящим открытием! Они готовятся за считаные минуты, но исчезают со стола еще быстрее. Идеальный вариант для завтрака, ужина или перекуса, который оценят и взрослые, и дети.

Натрите на мелкой терке 500 граммов молодых кабачков. Посолите и оставьте на 10 минут, затем тщательно отожмите сок. Добавьте 2 яйца, 100 граммов тертого сыра, 3 столовые ложки муки, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности — тесто должно напоминать густую сметану.

Разогрейте на сковороде растительное масло. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые деруны выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Подавайте горячими со сметаной, чесночным соусом или свежей зеленью. Эти оладьи хороши как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира к мясу или овощам. Хрустящие снаружи, нежные внутри, с аппетитной сырной ноткой, они станут частым гостем на вашем столе!

