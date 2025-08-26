«Это не работает»: Мерца осадили после угроз усилить санкции против России

«Это не работает»: Мерца осадили после угроз усилить санкции против России Депутат Госдумы Чепа заявил, что России плевать на угрозы Мерца

России плевать на угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца ужесточить санкции против Москвы, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, подобные высказывания не возымеют никакого эффекта.

Нацистские заявления Мерца мы слышали. Нам глубоко плевать на его заявления, угрозы санкциями. Мы уже к этому привыкли. Это не работает, — сказал Чепа.

Ранее Мерц пообещал ужесточить санкции против Москвы, если президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не встретятся в ближайшее время. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции с премьером Канады Марком Карни.

До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий выразил мнение, что Зеленский заявляет о готовности к встрече с Путиным для дальнейшего политического и финансового шантажа глав Европы. Он назвал украинского главу «мошенником высокого уровня».

Швейцарский политик, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан ранее заявил, что Зеленский хочет личной встречи с Путиным не ради мирных переговоров. По его мнению, украинский лидер надеется вернуть себе международную легитимность и сохранить власть без выборов.