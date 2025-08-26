В Госдуме оценили влияние штрафов для медиков на проблему нехватки кадров Депутат Куринный: кадровый голод в медицине решит федеральная жилищная программа

Решить кадровый голод в медицине могут увеличение заработной платы и федеральная жилищная программа, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, введение штрафных санкций для медиков-студентов даст небольшой приток специалистов, но не решит проблему кардинально.

Сегодня, по статистике, приблизительно 25% студентов-медиков не трудоустраиваются по разным причинам, и введение дополнительных штрафных санкций позволит эту четверть вернуть в систему здравоохранения и обеспечить отработку в течение трех лет. Кардинально ситуацию с кадрами это не изменит, но в данном случае исполнение целевого договора будет выполняться надлежащим образом, и все-таки небольшой приток произойдет. Для реального решения кадровой проблемы необходимо повышать заработную плату и все-таки, на мой взгляд, вводить общефедеральную жилищную программу, — высказался Куринный.

Ранее в Минздраве РФ предложили отказаться от бюджетных мест в медицинских образовательных учреждениях и перевести их в статус целевых. Соответствующие изменения в законодательстве уже одобрили в правительстве.