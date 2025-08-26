День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 14:43

В Госдуме оценили влияние штрафов для медиков на проблему нехватки кадров

Депутат Куринный: кадровый голод в медицине решит федеральная жилищная программа

Алексей Куринный Алексей Куринный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решить кадровый голод в медицине могут увеличение заработной платы и федеральная жилищная программа, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, введение штрафных санкций для медиков-студентов даст небольшой приток специалистов, но не решит проблему кардинально.

Сегодня, по статистике, приблизительно 25% студентов-медиков не трудоустраиваются по разным причинам, и введение дополнительных штрафных санкций позволит эту четверть вернуть в систему здравоохранения и обеспечить отработку в течение трех лет. Кардинально ситуацию с кадрами это не изменит, но в данном случае исполнение целевого договора будет выполняться надлежащим образом, и все-таки небольшой приток произойдет. Для реального решения кадровой проблемы необходимо повышать заработную плату и все-таки, на мой взгляд, вводить общефедеральную жилищную программу, — высказался Куринный.

Ранее в Минздраве РФ предложили отказаться от бюджетных мест в медицинских образовательных учреждениях и перевести их в статус целевых. Соответствующие изменения в законодательстве уже одобрили в правительстве.

медицина
Минздрав
врачи
штрафы
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена Диброва опровергла слухи об измене супругу
В мессенджер MAX внедрили защиту от мошенников
Турэксперт ответил на слухи о запрете пользоваться телефонами в Египте
В Ленобласти изменится стоимость земельных участков
Отоларинголог дал советы, как безопасно слушать музыку в наушниках
Европейская страна отвергла идею конфискации российских активов
Юрист рассказал, как ввезенный сувенир может привести к тюрьме
В Госдуме придумали, как поддержать школьников из малообеспеченных семей
Раскрыто, что можно посадить в саду сентябре
В Баку обозначили желаемую дату решения о роспуске Минской группы ОБСЕ
Больница в Салехарде сошла со свай вместе с врачами
Пик Победы в Киргизии унес жизни пяти альпинистов в августе
Хоккеист-подросток погиб в ДТП в Самарской области
Китай покажет способное ударить по США новейшее оружие
Назван единственный витамин для беременных с доказанным эффектом
Политолог раскрыл главный камень преткновения поляков и украинцев
Альпинист рассказал, что ждет человека на большой высоте
Аналитик оценил последствия возможного разрыва сделки РФ и Боливии по литию
Гребец Петров поблагодарил россиян за новую мотивацию после триумфа на ЧМ
Россиянка потеряла свыше полмиллиона рублей после «заработка» на лайках
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Цветет 60 лет без пересадки: сажайте осенью, и получите синее чудо в саду
Общество

Цветет 60 лет без пересадки: сажайте осенью, и получите синее чудо в саду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.