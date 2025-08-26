Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 12:56

В Минздраве предложили наказание за отказ студентов-медиков от отработки

Минздрав: отказавшиеся от отработки медики-целевики должны выплачивать штраф

Отказавшиеся от отработки медики с целевым форматом обучения должны выплачивать в бюджет компенсацию в размере затраченной на их образование суммы, а также штраф, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. В ведомстве также предложили обязать абитуриентов, поступающих в медвузы на бюджетные места, заключать договор о целевом обучении, передает ТАСС.

В случае нарушения положений договора устанавливается выплата в бюджет компенсации в размере суммы, затраченной на подготовку специалиста, <…> а также штраф в сумме двукратного размера компенсации, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный заявил, что введение штрафов для выпускников медицинских вузов и колледжей в случае отказа от обязательной отработки негативно отразится на их отношении к профессии. По его словам, соответствующая инициатива Минздрава оправдана только для обучающихся по целевому направлению.

До этого Минздрав России представил новую версию законопроекта, посвященного работе выпускников-медиков, которые обучаются за счет государственного бюджета. В ведомстве предложили не допускать к работе врачей, которые не прошли периодическую аккредитацию и не имеют трехлетнего стажа в госклиниках.

Россия
Минздрав
студенты
врачи
штрафы
